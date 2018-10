A miskolci vízipólósok a kislány mellett

Bachner András, a PannErgy-Miskolci Vízilabda Club elnöke augusztusban olvasta lapunkban, hogy a 12 éves kislány gyógykezelésére Kozma István nagybányai festő felajánlotta egyik festményét.

– Én szociálisan rendkívül érzékeny vagyok, hiszen nekem is hasonló korú kislányom van. A vízilabda mellett a művészeteket is szeretem. Van egy nagyon szép galériám, Kozma Istvántól pedig 10-12 festményem. Amikor elolvastam a cikket, azon gondolkoztam, hogy segíthetnénk mi is. A jótékonyság nem áll messze a klubunktól, hiszen Mikulás és karácsony környékén minden évben édességekkel, játékokkal és gyümölccsel megrakott csomagokkal lepjük meg a Gyermekegészségügyi Központ kis betegeit – mondta az elnök, úgy folytatva: mivel az MVLC meccseire a belépés ingyenes, arra gondolt, hogy a szurkolókat felkérik, lehetőségeikhez mérten adakozzanak a helyszínen az első három hazai találkozón.



Ezenkívül Nagy Ádám árverésre bocsátja azt a sapkáját, amit a magyar aranyérmes csapat tagjaként viselt a németországi Világkupán. Természetesen a klub alkalmazottai is tesznek összeget a közösbe. A befolyt adományt az október 31-ei, Újpesti VSE elleni, hazai meccsen adják majd át Margarita édesany­jának.

