A miskolci Vigadó az átalakítás alatt is nyitva

Minap jelent meg új Kontúr magazinban, és portálunkon is írtunk róla, hogy a népkerti Vigadó újjászületik: új tulajdonosa, dr. Barkóczi István felújítja az épületet, életet szeretne varázsolni a régi Miskolc egyik legnépszerűbb kiülős és bálozós helyszínébe. Aki most arra jár, azt láthatja, hogy nagyban zajlanak a munkálatok – de ez nem jelenti azt, hogy a Vigadó zárva lenne.

Folyamatos felújítás

Ahogy annak idején elmondták a sajtótájékoztatón, a felújítás folyamatos lesz a Vigadóban, azonban a már lekötött rendezvényeket, illetve a most érkező igényeket is ki tudják elégíteni: azaz mint rendezvényhelyszín zavartalanul működik, csak a külső, sörkerti rész felújítása pörgött fel. Várhatóan októberre esik az az időszak, amikor a teljes belső bálterem is megújul majd. A cél az, hogy a belső terem is megtartsa patináját, de megfeleljen a mai kor technikai követelményeinek is. A belső a mostaninál egy letisztultabb képet mutat majd.

Amit most láthatunk, az a Népkerti Söröző felújítása. Hajdanán ez Miskolc egyik emblematikus kerthelyisége volt, hiszen egyetlen olyan hely volt benn a város szívében, amely egy park kellős közepén kínált kellemes környezetet egy jó sörözésre. Ezt szeretnék újjáteremteni most – amikor még a réginél is nagyobb igény van a lakókörnyezetet nem zavaró, kellemes, nyári, teraszos szórakozásra.

Már elbontották a külső ablakokat, ajtókat, belülről kikerült a régi söröző pultja. A tervek szerint itt egy új bútorokkal, új designnal kialakított, 50 főt befogadó söröző készül el májusra – hiszen itt nem csak nyitott rész van, az úgynevezett „tornác” alakul át egész évszakos sörözővé. Illetve addigra megszépül a kerthelyiség is, amely továbbra is több mint 150 embernek nyújt szórakozási lehetőséget. A kisgyermekkel rendelkező családoknak kialakítanak egy kisebb játszóteret is a kertben, illetve programokat is szerveznek majd minden korosztályt megszólítva.

ÉM

Egy villamosmegállónyira lakunk a Népkerttől. Ha sokan tujáznak, elkerülhető a kalauz. Ez ötven fillér tiszta haszon. A duplájáért két emberes gombócot kapok a park előtti fagylaltostól. Az öreg Bagaméri-fazon gálánsan méri a tölcsérest. Igyekszik túladni a reggeli portékán. Az esti szürkületre frissel várja a moziba igyekvőket. Szántó István írása.

Miskolc – Napra pontosan 20 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a jelenleg is működő Vigadó Étterem a Népkertben, amely az elmúlt két évtizedben nagyon sok rendezvénynek, fogadásnak és egyéb programnak adott otthont – hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón Szabó Győző, a miskolci vendéglátásban éppen ötven éve dolgozó szakember visszaemlékezésében, aki a Vigadó 1997. január 30-ai megnyitásakor ott dolgozott.

