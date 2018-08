A miskolci Tóth Lilla Hanna a Miss Balaton 2018 királynője!

Király Lili, Viczián Csilla, Nagypál Krisztina és Rákos Lili után Tóth Lilla Hanna csatlakozott a Miss Balaton királynői válogatottjához. Szombat este látványos finálén lépett színpadra a 12 döntős szépség, hogy megmérettesenek a Miss Balaton 2018 koronájáért. A versenyzők több körben is megmutathatták magukat, köztük sportos és elegáns viseletben, de természetesen a bikinis forduló sem maradhatott el.

Az öttagú zsűri, köztük Debreczeni Zita és Dobó Ági teljes egyetértésben végül a stylistként is dolgozó Tóth Lilla Hanna egyetemista mellett tette le voksát, így az ő fejére kerülhetett a korona.

„A táborban és a döntőben is rengeteg erőt adtunk egymásnak a lányokkal, ami sokat segített abban, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból és egymásból. Élveztem a verseny minden pillanatát, a castingoktól, a felkészítő táboron át egészen a fináléig” – mesélte a gyönyörű lány, aki gyerekkora óta számos szépségversenyen indult és nyert. Ezúttal nem csak a bírákat, de a közönséget is sikerült meggyőznie, hiszen a királynői cím mellett a Miss Balaton Instagram oldalán futó szavazáson a harmadik legtöbb voksot gyűjtötte be. „Bár a döntő előtti utolsó pillanatokban remegett a lábam és majd kiugrott a szívem a helyéről, de ahogy meghallottam a zenét, megláttam a fényeket, teljesen magával ragadott az egész hangulat és hihetetlenül jól éreztem magam a színpadon. A sikerem titka talán az, hogy mindig önmagamat tudom adni és lehet, hogy közhelyesen hangzik, de szerintem a természetesség a legjobb „fegyver” – mondta a frissen megkoronázott királynő.

A Miss Balaton 2018 szépségverseny győztesének nyereménye egy személyautó, míg a második helyezett, Foczkó Dalma, egyben a Sugarbird különdíjasa, valamint a harmadik helyen végzett Bíró Barbara Cynthia egy-egy egyhetes, páros, tunéziai utazás boldog nyertese lett, amelyen a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal jóvoltából vehet részt. A 12 döntős szépségre a finálét megelőzően a közönség is leadhatta voksát. A legtöbb szavazatot a mindössze 18 éves, frissen érettségizett Ludman Fruzsina kapta, őt a közönségtől beérkezett voksok alapján Petri Beatrix követte a második, illetve az idei királynő, Tóth Lilla Hanna a harmadik legtöbb szavazattal. A közönségszavazás helyezettjei egy-egy Fashion Street és Furla vásárlási utalvánnyal lettek gazdagabbak.

Idén sem hiányozhattak a döntőről a verseny mentorai és tanácsadói, valamint nagykövetei, így a kulisszák mögül izgult a lányokért Horváth Éva versenykoordinátor mellett Iszak Eszti – egyben az est egyik műsorvezetője –, Epres Panni, Lipcsei Betta, Magony Szilvi, Marton Adrienn, valamint a mentor csapat új tagjai, a korábbi szépségkirálynő, jelenleg műsorvezető Szabó Dóri és az egyik legsportosabb ex-szépségkirálynő, Gelencsér Tímea. Az idei döntő különlegességét az adta, hogy soha ennyi korábbi versenyző és helyezett nem gyűlt még össze Balatonfüreden a közönség soraiban.

Cseh Linda | Red Lemon Media

