A miskolci színházban felismerik, viszont az utcán nem

Az eltelt idő szakmai fejlődéssel és kihívásokkal telve segített művészi érésében, mindemellett Miskolc városa is egyre fontosabb szerepet tölt be életében, ahová barátok várták vissza a nyári szünet után.

A színészek életének nem éppen szerves része a stabilitás, ezért nagyon kíváncsi voltam arra, amikor Dalmával beszélgettem, hogyan sikerült beilleszkednie Miskolcon – hiszen ő eredetileg debreceni lány, aki Kaposváron járt egyetemre.

Elmondta, hogy „színházilag abszolút itthon van már”, hiszen idén először tért vissza úgy a városba, hogy tejesen beilleszkedett: nem csupán kollégák, hanem barátok is várták. Szociálisan érzékeny emberként írja körül magát, akinek nagyon fontos a nyitott, befogadó légkör – a Miskolci Nemzeti Színházban ezt megkapja.

Persze ehhez kellett az eltelt két év, a beilleszkedés időszaka. Egyre több embert ismert meg, ami fordítva is igaz, hiszen a közönségnek is szoknia kellett Tenki Dalma jelenlétét a színpadon. Bár az utcán még nem szólítják le a járókelők celebritásoknak kijáró áhítattal, de ezt nem is bánja az ifjú színésznő.

Lány az utcán, nő a színházban

Felidézte, hogy a minap találkozott egy rendszeres színházlátogató hölggyel, aki több darabban is látta őt. Ennek ellenére nem ismerte fel „civilben”, majd miután tisztázódott, hogy ez a Tenki Dalma az a Tenki Dalma, megkapta a kaméleon jelzőt a színésznő.

Ki is hangsúlyozta, hogy a kontraszt lehet az oka, hiszen a szerepei többségében sminkben, magassarkúban, karakteres jelmezben jelenik meg a színpadon, míg a hétköznapokon kerüli a feltűnő megjelenést.

Az idei évadban több szerepben is láthatjuk Dalmát, melyek közül a Három nővér bemutatóját különösen várta. Amellett, hogy nagyon szereti Csehov műveit, a vonzalom visszanyúl az egyetemi évekre. Akkoriban Mását játszotta el, míg most Natasa életre keltése lett a feladata. Álomszerepnek nevezi, a személyiségükben lévő kontraszt, és az ebből fakadó kihívás miatt – ugyanakkor egy olyan szereplő, akinek megformálásában „nagyon szép ívet lehet eljátszani” – mint fogalmaz. Az évadban több további bemutatóban is láthatjuk: az Édes Annában, az Eklektikon 2048-ban és az Ünnepben.

Nem ereszthettem el Dalmát beszélgetésünkből egy klisés zárókérdés nélkül: mire számíthat a közönség tőle ebben az évadban? Teátrális, bizalmaskodó hanggal, ironikusan mondja a tudatosan közhelyes választ: „nem fognak csalódni!”. A viccelődést elhagyva, rögtön kifejti: azt kívánja a nézőknek, hogy annyira szeressenek színházba járni, amennyire ő szeret játszani!

ÉM-KCs

