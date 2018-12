A Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi ajándéka

Idén is meghitt műsorral köszönti a karácsonyt a Miskolci Szimfonikus Zenekar, december 18-án, kedden este 6 órától, a Selyemréti templomban. Az ünnepi hangulatú koncerten idén Bódi Zsófia énekhangjában és Simon Vivien hegedűjátékában gyönyörködhet a közönség. A hagyományoknak megfelelően most is a zenekar partnerei lesznek a Fazekas Iskola ifjúsági kórusai, a Fazekas Gyermekkar (karvezető: Balásné Molnár Ildikó), Fazekas Kicsinyek Kórusa (karvezető: Margitai Noémi). Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Selyemréti Szent István templom ad majd otthont az ünnepi hangversenynek. A zenekart Horváth József vezényli.

ÉM

A koncertről

Időpont: december 18., este 6 óra

Helyszín: Selyemréti templom

Fellépők: Miskolci Szimfonikus Zenekar, Bódi Zsófia (ének), Simon Vivien (hegedű), Fazekas Gyermekkar, Fazekas Kicsinyek Kórusa

Vezényel: Horváth József

A rendezvény főtámogatója Katona Ferenc, önkormányzati képviselő.

A belépés a koncertre díjtalan.

