A miskolci robotok vízre szakosodtak az idén

Az idén először vehet részt a borsodi régió a nemzetközi robotikaversenyen. A miskolci elődöntőre – amit decemberben tartanak majd – 12 csapat jelentkezett, ami azt jelenti, már első alkalommal az összes szabad hely betelt. Mindezt Orosz Tamás, a BPIGroup Hungary Kft. gyár­igazgatója mondta el keddi sajtótájékoztatóján. Első körben Miskolc, Mezőkövesd, Borsodnádasd, Edelény és Eger diákjai mérik össze tudásukat: az elődöntőre önálló kutatással, valamint egy saját tervezésű és automatikusan működtethető robottal kell készülniük.

Szórakoztató formában

– A nemzetközi bajnokság célja, hogy szórakoztató formában vezesse be a fiatalokat a tudomány és a technológia világába, ösztönözze őket a kreatív gondolkodásra, és erősítse a csapatszellemet a résztvevőkben – sorolta Orosz Tamás. – A Remy miskolci autóipari vállalat ezért is gondolta úgy, hogy támogatja a régió fiataljait, hogy elindulhassanak ezen a versenyen.

© Fotó: Ádám János

Azt is megtudtuk, ezen a versenyen a diákoknak minden évben egy valós problémára kell megoldást kidolgozniuk, az idén ez a víz felhasználása lesz. „Robotjaikkal a víz ember által előidézett körforgásához kapcsolódó feladatokat kell végrehajtaniuk egy versenypályán. A legjobb csapat kijut a lengyelországi közép-európai elődöntőbe. Majd Németországban, végül Amerikában mérkőzhetnek meg a legjobbak” – tudtuk meg a gyárigazgatótól.

88 ország fiataljai

Orosz Tamás a verseny nagyságát bizonyítandó adatokat sorolt: 88 ország fiataljai neveztek, több mint 30 ezer csapat indul, közel 250 ezer fiatal versenyzik majd.

A keddi sajtótájékoztatón a Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium robotépítő szakköre is bemutatkozott. Deák Csaba informatikatanár arról beszélt, az iskolában már dolgoznak legorobotokkal, de nemcsak szakkörökön, hanem a tanórákon is használják ezeket, hiszen ezen tanulnak programozni a diákok. Végül a szakkör által a Kutatók éjszakájára épített robotot is bemutatták, ami egy teherautóból és egy emelőből állt: a legóból épített gép egyik oldalon lepakolta a jármű rakományát, míg a másik oldalon megtöltötte áruval – ebben az esetben pingponglabdával – az autót.

© Fotó: Ádám János

A régió csapatainak nevezési díját a Remy járműipari alkatrészgyártó cég vállalta magára, illetve megvásárolta számukra a robotok építéséhez szükséges szettet is, valamint elkészíttetik a speciális versenyasztalokat, és biztosítják a versenypálya kialakításához szükséges Lego-elemeket is.

– ÉM-NSZR –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA