A miskolci őstermelői piacon jártunk

Télen ugyanis jóval kevesebb vitamint tartalmazó, üvegházban nevelt konyhakerti növényeket kínálnak borsos áron, és nem lehet kapni hazai gyümölcsöket sem. Most viszont a helyi termelőktől beszerezhetők a szezonális finomságok.

A szezonális primer­áruk és gyümölcsök igazi vitaminbombák, a minőségi táplálékokból célszerű eltenni, hogy a hideg hónapokban se kelljen nélkülöznünk a nyári ízeket. A ropogós házi savanyúsághoz apró uborkákat, szép paprikát, hagymát is kap, aki nyakába veszi az őstermelői piacot Miskolcon, ahol, gyakran nem olyan nagyok és nem olyan hibátlan külleműek az áruk, mint a nagyáruházakban, a tápértékük azonban jóval magasabb, mint a kamionban érlelt és több száz kilométer távolságból érkező import termékeknek.

Célszerű főzni a paradicsomot

A helyi gazdák 200-600 forintért adják a paradicsom kilóját.

Csoma Csabáné Mártika már nem dolgozik a földeken, de besegít a fiának, a piacon értékesíti a család által termelt javakat. A szabad földi paradicsom számos fajtáját kínálja, akad nála kásásabb fajta, ezt kifejezetten azoknak ajánlja, akik nem bírják a nagyon savas terméseket, árul lucullust, ez jó alap a lecsóhoz, de ivólevet is szokás készíteni belőle. Az ínyencek itt az egészen apró, ízletes koktélparadicsomot is megtalálják.

– A koktélt magában is szívesen fogyasztják, a lucullust főzni viszik, és sokan sűrítményt készítenek belőle

– magyarázta Mártika.

Két hónapig terem szeder

Az alsózsolcai aranydombról szüretelte a szedret Petercsák Sándorné.

– Sokan csak kis tálkával visznek, amit frissen megesznek, többen néhány kilót is, mert lefagyasztják. Én a szederszörpöt és a -lekvárt is szeretem, minden évben teszek el ilyen finomságokat. Augusztus végéig tart hazánkban a szederszezon, mifelénk szapora a termés, ezekről a bokrokról folyamatosan takarítom be a bogyókat, még hetek múlva is fogok szüretelni – sorolja az asszony.

A hétvégi sütés miatt sokan rétesalmát vesznek, ez a nyári termés fahéjjal ízesítve ízletes tölteléke a réteseknek, palacsintáknak. Ottjártunkkor 300 forintért adták kilóját az arnóti termelők.

Magyar nektarin és őszibarack is kapható nyár közepétől egészen őszig. A ropogósabb barackokat befőzik, a puhább, lédúsabb gyümölcsöt pedig hamar elfogyasztják, de akadnak olyanok is, akik megveszik a kőkemény barackot, amit ha nem tesz hűtőbe az ember, 1-2 napon belül megpuhul és fogyasztásra alkalmassá válik.

Hamvas, lédús, zamatos

Míg a kereskedőknél sok esetben ugyanolyan spanyol és görög gyümölcsöket kapunk, 500-700 forint/kiló áron, mint a hipermarketekben, addig az őstermelői piacon a miskolci agglomerációban termelt gyümölcshöz juthatunk, melynek kilóját 300-500 forintért kínálják.

– Idén két héttel hamarabb érik minden. Rengeteg körtét, barackot, nektarint, szilvát, almát is szedtem, és hoztam ide somot is, azoknak, akik kedvelik a kellemesen fanyar ízeket. Nagyon egészséges egyébként, az egyik ismerősöm kézműves szörpöt készít belőle – magyarázza Tóth András, aki arnóti gyümölcsösének terméseit értékesíti a piacon. András azt is elárulta, hiába divat a bioszemlélet még a piacra járók, sőt a termelők jelentős része is használ befőzéskor valamilyen tartósítószert.

– Még nem járunk ott, ahol a németek, akik a pasztőrözést modern konyhagéppel ­végzik számos háztartásban, így nincs szükségük adalékokra, nálunk még nem terjedtek el ezek a 21. századi módszerek.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA