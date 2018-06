A miskolci közösségi Térerő vonzotta az adományokat

A két éves adománygyűjtő és közösségépítő szervezet, ezúttal a Mályi Madármentő Szolgálat, az Irodalmi Rádió és a Szimbiózis Alapítvány aktuális projektjét karolta fel. „A Térerőnek az a hivatása, hogy a Miskolcon működő civil szervezeteket támogassa. Nálunk az adományozók azonnal láthatják, hogy milyen projektek lesznek, mire adnak pénzt és megismerik a projektgazdákat is. Sokkal erősebb a személyes kötődés így, ami segíti az adományozást. Ezen kívül felkészítettük a szervezeteket projektjeik bemutatására, külföldi tapasztalataink és a Gyökerek és Szárnyak Alapítványtól átvett tudásunk felhasználásával. Egyébként nem engedjük el a kezüket akkor sem, amikor ennek az adományozói estnek vége van, hogy megtalálják az utat a vállalkozók, vagy a jótékony magánszemélyek felé,” – foglalta össze Bodnár Erika, az alapítvány kurátora.

Beteg madarak ellátására

2013-ban jött létre a Mályi Természetvédelmi Egyesület, amely már megalakulása évében madárkórházzá alakult. Most is ezzel a tevékenységgel kapcsolatban hozták el projektjüket. „Mi nem akartunk madarakat menteni, de nagyon nagy híre ment, hogy létezünk és hamar beérkezett az első madárka. Azóta ez a fő tevékenysége az egyesületnek. „Életet mentünk” a projektünk címe. Lényegében működésünkre és a kis betegek ellátására szeretnénk adományokat gyűjteni. Gólyákat és más vadmadár fiókákat kell felnevelnünk, de az állatorvos és a szállítási költség is nagyon sok pénzt el szokott vinni. Hosszú távon telephelyre lenne szükségünk, mert ebben a pillanatban a saját ingatlanomban tudtuk csak megoldani a mentőhelyet. Ezen kívül tervbe vettük, hogy csinálnánk egy madárparkot Mályiban, ahol akár egy iskolai biológia órát is meg lehetne tartani,” – vetítette előre Lehoczky Krisztián, az egyesület elnöke.

Művészekkel készül antológia

Az Irodalom Rádió a „Szinva-parti sztorik” című projektjét hozta el, amelyről Zsoldos Árpád szerkesztő osztott meg néhány részletet. „Egy kötetbe foglalnánk a most élő miskolci alkotók műveit, képzőművészek festményeit és ezzel örvendeztetnénk meg az olvasóközönséget. Ez nem csak egy könyv, hanem rádióműsor is fog belőle készülni, illetve kisfilmeken keresztül mutatjuk majd be a szerzőket miskolci helyszíneken. Emellett a számítógépparkunkat és a stúdiótechnikánkat szeretnénk fejleszteni egy új keverő, valamit egy videokamera vásárlásával, valamint audiovizuális fejlesztést is megvalósítanánk,” – mondta.

Épületek mézeskalácsból

A Szimbiózis Alapítvány peremhelyzetű, sérült emberek oktatásával, nevelésével, társadalmi integrációjuk támogatásával foglalkozik. „A „Mézes Miskolc, mézes város” számunkra is egy különleges projekt, ahol két elem tevődik össze,” – kezdte beszámolóját Jakubinyi László, az alapítvány elnöke. „Az egyik elem a Barátaink a magyarságban, ahol népi kézművességre tanítjuk a gyerekeket és a tavaly indult mézes, bábos foglalkozást bővítjük. Szeretnénk, hogyha eljönnének hozzánk a gyerekek és különböző népi játékokat, mesterségeket kipróbálnának, valamint mindegyik csoport egy híres miskolci épületet megalkotna mézeskalácsból. A másik programelem, ami ehhez kapcsolódik adventkor egy kiállítás és vásár, illetve a mézes játszóház a Szent István téren és a Városházán. Nagyon fontos, hogy ebben a tekintetben ez egy Integráció házhoz jön program. Ugyanis a különböző népművészeteknek a tudói, a mesterek mind fogyatékos emberek és ők tanítják a hozzánk érkező gyerekeket, látogatókat.”

