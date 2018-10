A miskolci Herman a harmadik helyen

Itt az újabb középiskolai rangsor, ezúttal a HVG jóvoltából. Ez a lista az intézményvezetők szerint sokkal inkább tükrözi a középiskolák eredményeit, mint az előző, a legjobbiskola.hu által készített.

A mostani rangsorban a Herman Ottó Gimnázium az ország 12. legjobb gimnáziuma, a vidéki intézmények között a dobogós 3. helyet foglalja el, a Dunán innen pedig a legjobbnak számít.

Madarász Péter jelezte: évekig a HVG rangsora is hátrányosan különböztette meg a vidéki iskolákat, de ezt többször többen jelezték nekik, így változtattak a lista készítésének módszertanán. Korábban ugyanis az a gimnázium kapott több pontot a felvételi eredményeire, ahonnan a diákok az ország legjobb egyetemi karaira jutottak be. Aztán változtattak ezen, de még mindig nagyobb súllyal számítottak a jobb karokra felvett diákok, mint akik például vidéki egyetemeken tanultak tovább. Ez azért szült torz képet, mert egy jól tanuló, sok felvételi pontot elért diák nem biztos, hogy fővárosi egyetemen akart továbbtanulni.

Közös a siker

„Szóvá tettük, hogy az adott szakhoz szükséges felvételi pont alapján történjen a rangsorba állítás. Így most már olyan lista született, ami nem hozza hátrányba a vidéki gimnáziumok tanulóit. A mostani eredményekben benne van a kompetenciamérés, az érettségi és a továbbtanulási pontok. Ezek alapján részrangsorok születnek, majd összeáll a komplex rangsor. Bár a HVG azt írja, hogy a felnőttoktatás teljesítményei (melyek egyébként gyengébbek, mint a nappali tagozaté) nincsenek benne a végső eredményben, de kétséges, hogy ezeket az Oktatási Hivatal ketté tudja-e venni” – magyarázta az igazgató.

Hozzátette: „Nagyon örülünk a mostani helyezésünknek, ez az iskola összes szereplőjének a sikere. A tantestület munkája bár nagyon fontos, de nem lehetne sikert elérni, ha nem lennének motivált diákok és megfelelő szülői háttér. Azt, hogy érték legyen a tanulás, a jó eredmény, azt otthonról hozzák a gyerekek.”

Kérdések

Az MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma is a kiváló 11. helyen végzett a szakgimnáziumok között. Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes iskolaigazgató azt mondta lapunknak, örülnek az eredménynek, és mindenféle téren jó mutatóik vannak, de az ehhez hasonló listákat nem igazán kedveli. Véleménye szerint a szakképzést nehezen kezelik a lista készítői, többek között azért, mert az iskolák rendkívül sokfélék. Kérdés például, hogy a szakmai érettségi és a szakmai vizsga eredményei milyen súllyal számítanak bele a végső eredménybe, és hogy az országos szakmai versenyek nyomnak-e valamennyit a latban. Ezen a téren például nagyon sok szép eredménye van az intézménynek. Az igazgató kiemelte: szerencsésebb lenne, ha a hozzáadott értéket lehetne mérni, hiszen előfordul, hogy egy tanuló ugyan gyenge eredményt ér el a kompetenciamérésen, de ahhoz, hogy ez az eredmény is megszülessen, az iskola sokat fejlesztett rajta.

És az esti tagozat?

A Földes Ferenc Gimnázium a mostani rangsorban az 59. Veres Pál jelezte, még nem vizsgálta át tüzetesen a lista összeállításának módszertanát, de gyanítja, hogy a felnőttképzés eredményei most is benne vannak a végső eredménybe. Egyszer ugyanis már ő is kérte, az Oktatási Hivataltól külön a nappali és külön az esti tagozat eredményeit, de akkor azt választ kapta, hogy a hivatalnak erre nincs kapacitása. Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a HVG ezt külön megkapta volna. A Földesben pedig jelentős arányát, egy-egy évfolyam harmadát jelenti az esti tagozat. Az igazgató megjegyezte: a középiskolai rangsoroknak tükrözniük kellene azt is, hogy egy-egy iskolában milyen a középszintű és emelt szintű érettségizők aránya.

Hegyi Erika

Helyezések

Megyénk gimnáziumai a rangsorban

Herman Ottó Gimnázium 12.

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 45.

Földes Ferenc Gimnázium 59.

Avasi Gimnázium 94.

A szakgimnáziumok rangsorában

MSZC Berzeviczy Gergely

Szak­gimnázium 11.

