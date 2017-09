A miskolci eladó lakás kínálat minőségi otthonokat is kínál

Az otthonterkep.hu oldaláról szemezgettünk, hiszen itt rengeteg ingatlan közül választhatunk. A kínálatban minden megtalálható, így szükségtelen több ezer másik oldalt áttekinteni, hogy megtaláljuk a számunkra legtökéletesebb lakást. Az oldal jól felépített, ennek köszönhetően a beépített szűrök segítik a keresgélést.

Miskolci rózsadombi lakóparki lakás

Miskolcnak is van Rózsadombja, bár ezt kevesen tudják. Ezen a környéken is számtalan ingatlant kínálnak, ezek közül választottunk ki egy tetszetős otthont. A Knézich Károly utcában megtalálható lakás egy új építésű lakóparkban vásárolható meg. A közel 62 méteres lakás 1 szobás és nappalis, ezen kívül konyha és étkező is megtalálható benne. A 3. emeleten elhelyezkedő lakás modern építészeti megoldásokkal épült, ezért a falak hő- és hangszigeteltek, a belső hőmérséklet egyedileg szabályozható és a fenntartása is alacsony mivel napelemek segítik a fűtést.

A Miskolci eladó lakások közül ez nagyszerű befektetési lehetőséget kínál. A lakáshoz egy 14 négyzetméteres terasz is dukál, ahol minden család élvezheti a friss levegőt és még családi összejöveteleket is tarthat. A házhoz tartozik egy teremgarázs, így a gépkocsival nem szükséges az utcán parkolni. A zöld övezet, a csendes környék, a madarak csicsergése sokakat a környékre vonz.

A belvároshoz közel fekszik az ingatlan ezért elhelyezkedése kiváló. Autóval is pár perc alatt a központban lehetünk, ahol elintézhetjük a bevásárlásokat, igénybe vehetjük a szórakozási lehetőségeket és természetesen a kicsiket is könnyedén elvihetjük az oviba vagy az iskolába. A miskolci eladó lakáshoz CSOK is igénybe vehető, amely tovább erősíti azt a hitünket, miszerint az otthon nagyon gyorsan gazdára lel.

Hagyományos építésű, szépen karbantartott ház a Miskolci eladó lakások kínálatában

Akár két család számára is tökéletes életteret kínál ez a Tóth Pál utcában megtalálható ház, amely egy 606 négyzetméteres telken fekszik. Az 5 szobás, három szintes házon új ablakok és ajtók kerültek beépítésre. Kettő fürdőszoba, 5 szoba, egy félszoba, 2 nappali, 2 konyha és 1 élelmiszer tároló is megtalálható az épületben. A ház nagyobbik fele új tetőszerkezetet is kapott az elmúlt időszakban. A dupla komfortos otthon alapozása beton és terméskő. Ásott kút és fúrt kút segíti a kert rendben tartását és természetesen az autókat is költségtakarékosan takaríthatjuk ki.

A tetőtér beépítésével további 50 négyzetméter hasznos lakóterülethez juthatunk. A földszint, a félemelet és a szuterén is külön bejáratokkal rendelkezik így egy nagyobb család is jól szeparáltan tud élni egymás mellett. A tetőtér beépítésével már 4 szinten is lakhatóvá tehető. A teljes ház 250 négyzetméter. Az ingatlan további előnye, hogy egy 120 négyzetméteres fedett garázs i megtalálható a telken, amely vállalkozás részére vagy akár vendégháznak is kialakítható. A miskolci eladó házak kínálatban ez egy gyöngyszem, hiszen nagyon ritka az, hogy ekkora területet ilyen kedvező áron meg tudjunk vásárolni.

