A Miskolci Egyetem juniálissal köszönte meg

Ilyen még nem volt! Első alkalommal rendezte meg a Miskolci Egyetem az Amper Felvételi Juniálist. A vidám, zenés, sportos rendezvényre azokat a végzős középiskolásokat várták, akik a miskolci felsőoktatási intézménybe jelentkeztek. Az egyetemi körcsarnok körül pénteken már 4 óra előtt gyülekeztek a fiatalok, így alkalom adódott egy kis beszélgetésre.

Barcsik Barbara elárulta, ő nem is jelentkezett máshová, csak a Miskolci Egyetemre. Természetesen azért, mert a városban lakik, de azért sem, mert nem akarta a szüleit anyagilag megterhelni.

– Az egészségügyi szervező szakra szeretnék bejutni, mert van már egy középfokú turisztikai szervezői képesítésem, és szerintem ez a kettő jó lesz együtt – mondta.

Oláh Bettinának az egyik ismerőse jár ide, és tőle hallotta, milyen az egyetemi élet. Sok fiatalos program van, az intézmény befogadó, most is kedvesen fogadtak bennünket, és a tanulnivaló is fokozatosan nehezedik majd. – Pénzügy-számvitel szakra jelentkeztem, még a szóbeli érettségi hátravan, remélem, sikerül bejutni – reménykedik Bettina.

Lesz munka is

Találkozunk egy fiatalemberrel is, Orosz Krisztiánnal, aki Bekecsen lakik, tehát számára is teljesen egyértelmű volt, hogy a Miskolci Egyetemre jelentkezik. Ráadásul talált itt olyan szakot, ami nagyon érdekli, a képalkotó diagnosztikát.

– Mindig is nagyon érdekelt a CT, az MR és az ultrahang. Bár sok mindent lehet hallani az egészségügyről, de ennek ellenére szeretnék segíteni az embereknek – fogalmaz.

A juniálist dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és prof. dr. Torma András, az egyetem rektora nyitotta meg. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy az elmúlt években az eddiginél is szorosabb lett az együttműködés a város és az intézmény között, és hogy aki a Miskolci Egyetemen válik jól képzett szakemberré, az minden bizonnyal munkát is talál a városban, hiszen az utóbbi években több nagy cég telepedett le a megyeszékhelyen.

