A Miskolci Egyetem a legszebb egyetem. Leg­alábbis ez derült ki az Eduline által meghirdetett szavazáson. Az oktatással foglalkozó szakportál azt szerette volna tudni, hogy olvasói melyik magyarországi egyetem campusát tartják a legszebbnek. A játékot múlt pénteken éjfélkor zárták le, és kiderült, a legtöbb szavazat a Miskolci Egyetemre érkezett, a voksok 36 százalékát szerezte meg.

A Miskolci Egyetem valódi kis város.” Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna

Valódi campus

Vajon minek köszönhető a siker? – kérdeztük Óváriné dr. Balajti Zsuzsannától, a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettesétől. Mint mondta, elsősorban annak, hogy az intézmény valódi campus. A diákok egy helyen találják az összes kart és a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat, üzleteket, szórakozási, sportolási és kulturális lehetőségeket. Emellett a gyönyörű környezet is a Miskolci Egyetem mellett szól, ami a Dudujka-völgyben fekszik, és gondozott, szinte arborétumszerű park veszi körül. De emellett a siker annak a 10 ezer hallgatónak is köszönhető, akik az egyetemen tanulnak, és szívükhöz nőtt az intézmény. A Miskolci Egyetem valódi kis város, mely több ezer diák és közel másfél ezer dolgozó otthona, fogalmazott a rektorhelyettes.

Büszkék vagyunk

– Mindannyian nagyon örülünk és büszkék vagyunk intézményünkre – reagált a hírre lapunknak Kiss Máté, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Kifejtette: az intézmény azért is különleges és egyedi, mert egy helyen található meg minden kara és intézete. Az egész campus bejárható 20 perc alatt, más városokban pedig előfordul, hogy a hallgatóknak busszal kell utazgatniuk egyik karról a másikra. A Miskolci Egyetem azért is különleges, mert gyönyörű természeti környezetben fekszik. Ez sem adatik meg minden felsőoktatási intézménynek, hiszen soknak az épülete valahol a belvárosban található park és udvar nélkül – teszi hozzá a HÖK-elnök. Kiemelte: a Miskolci Egyetemet a diákhagyományok is különlegessé teszik. Ezek közé tartozik például a napokban zajlott Szalamander, amikor az intézmény valétáló diákjai búcsúztak a várostól.

A szavazás eredménye

A Miskolci Egyetem a szavazatok 36 százalékával lett a győztes, a második az Eszterházy Károly Egyetem 30 százalékkal, a harmadik helyet a szavazatok 13 százalékával a Soproni Egyetem szerezte meg, a negyedik 7 százalékkal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az ötödik 5 százalékkal a Semmelweis Egyetem. A Pannon Egyetem a szavazatok 3, a Dunaújvárosi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem 2-2, a Nyíregyházi Egyetem pedig 1 százalékát szerezte meg.

