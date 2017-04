A miskolci buszokon is ingyen netezhetünk

Smart Cityt építenek, a világ élvonalában lévő fejlesztések használatával, hangzott el azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták egy, a Szent István téren kiállított CNG buszon az újdonságokat. A fejlesztések első lépése volt, hogy laptopokat osztottak a miskolciaknak a digitális lehetőség kihasználásához, majd ezt követte a széles sávú internet fejlesztése és a közlekedési vállalat digitális újításai.

Az útvonalkereső lehetőséget ad a valós idejű tervezéshez. Kriza Ákos

– Előbb a villamosokat kapcsoltuk be a rendszerbe a wifieléréssel, azzal, hogy a villamosok zöld utat kapnak a lámpáknál, majd következett az az applikáció, amely összekapcsolta a Google adatbázisát a közlekedési vállalat rendszerével. Így az útvonalkereső is a Google-ön keresztül működik, és ad alapot a valós idejű útvonaltervezéshez, most pedig már a buszokon is elérhető a wifi – mondta Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. De tervezik a digitális jegy bevezetését, idén pedig elindul a közterületi kamerarendszer megújítása is.

Az új, zöld-fehér színű és teljesen akadálymentes honlapot Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezérigazgatója mutatta be, kiemelve az utazástervező részét. Ezen azt is nyomon lehet követni, hogy az úton lévő villamosok, buszok éppen hol járnak, mikor érnek egy megállóhoz, milyen lehetőség van átszállásra, hogyan juthatunk el a legkönnyebben egyik pontból a másikba, beleértve a gyaloglást is. A rendszer azonnal jelzi a változásokat, figyelmeztet, ha sietnünk kell, a wifinek köszönhetően pedig most már a járműveken is használható.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA