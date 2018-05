A miskolci belváros privát félmúltja

A programszervező Észak-Keleti Átjáró Egyesület, amely a város hely- és kultúrtörténeti témáival foglalkozik, rendszeresen megjelenteti a Privát Félmúlt Miskolcon kiadványt a város jellegzetes területeiről. A szerkesztők személyesen kötődnek a kötetek választott helyszínéhez. A 16. „Egy turista mit tehet” című darab az Európa Kiadó dalát idézi.

Szubjektív szűrőn keresztül próbáljuk visszaadni a régi Miskolc hangulatát.” Sikoparija Lujza

A legújabb kiadvány témájáról Sikoparija Lujza, az idei szerkesztő mesélt nekünk.

„Mindenki azt a városrészt dolgozza föl, ahol ő szocializálódott. A sorozat lényege, hogy szubjektív szűrőn keresztül próbáljuk visszaadni a régi Miskolc hangulatát, hogy ne vesszen el, ami volt minősítés nélkül, mert sokan sokféleképpen élték meg. A személyes érintettség fontos, ezért kapta a Privát Félmúlt címet a sorozat. Nekem a belvárosról maradtak emlékeim, mert ott nőttem fel. Ennek a területnek az az érdekessége, hogy nagyon szép polgári lakóházak mögött roma telep volt, és a villamosból például ez nem látszott. Azt szerettem volna visszaadni, hogy milyen típusú emberek laktak a környéken, és milyen érzés volt ott gyereknek lenni.”

Magától megszületett

„Miután megszületett az ötlet, valójában két hét alatt összeállt a kötet” – folytatta Lujza az előkészületekről szóló beszámolót. „Az első pár mondat nehéz volt, de aztán valahogy az egyik dolog adta a másikat, összefűződött. Nem kellett sokat gondolkodnom, mert magától megjelent a szerkesztés vezérfonala. Van egy scannelt verzió a képekből, és a szerkesztőség alakítja ki a sorrendet, ahol a történetiség szintén szempont.”

Cirmis interjúsorozat kíséri

Csütörtök este a fesztivál keretében a Kisavason a sorozattal kapcsolatos irodalmi esten vehettek részt az érdeklődők.

Ezenkívül megtudtuk, hogy a kiadvány utóéletéhez tartozik, hogy kíséri egy szerzőkkel készített interjúsorozat a Cirmi Rádióban. Két embert leszámítva már minden alkotóval készült beszélgetés. A műsorokat az Egyesület felteszi a Youtube csatornájára is, meg a blogjára is. A kötetek pedig nyomtatott formában megrendelhetők a civil szervezet honlapján az Átjáró-boltban, de online formában és rendezvényeiken is elérhetőek.

– Detzky Anna –

