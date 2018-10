A miskolci babák a Malomba mennek koncertre

A kicsik rendkívül élvezik, amikor megpengethetik a hegedűt vagy meghúzhatják a vonót a cselló húrjain. A Miskolci Szimfonikus Zenekar következő Ciróka Babakoncertjét október 27-én rendezik. Szászné Pónuzs Krisztina, az együttes ügyvezetője azt reméli, hogy a zenei élményhez jutó babák később koncertlátogató fiatalok lesznek.

A Ciróka Babakoncertek ebben az évadban beköltöznek a zenekar székházába, a Malomba. Mi indokolta a helyszínváltozást?

A babakoncertjeink olyan nagy népszerűségnek örvendtek, hogy hiába szerveztünk két hangversenyt is, voltak olyanok, akik már nem fértek be a rendezvényre. Itt, a Malomban egy kicsit nagyobb a hely, mint a Művészetek Háza Galériájában. Ez volt az egyik ok. A másik pedig az, hogy a szülők és a gyerekek lássák, hogy hol „lakik” a zenekar, hol próbálnak a zenészek. Ezzel közelebb hozzuk őket magunkhoz. Látják a munkakörülményeinket, és itt több hangszert ki tudnak próbálni, mint a külső helyszínen.

Mi lehet az oka a babakoncertek nagy népszerűségének? Gondolom, nem lehet könnyű koncertet tartani a 0–3 éves korosztálynak.

A koncertsorozat a legkisebbeknek szól. Nem vesszük túl komolyan a 3 éves korhatárt, de az idősebb gyerekeket már valóban nem köti le a program. Ami nagyon fontos, hogy a babakoncertekkel nemcsak a gyermekeket, hanem az egész családot célozzuk meg. Sokszor nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők is eljönnek, és nagyon jól érzik magukat együtt, mert a kúszó-mászó kisbabától a nyugdíjas nagymamáig a család minden tagja ott van. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és bölcsődei környezeten kívül kötetlenebb formában is találjanak maguknak közösséget a gyerekek és a szülők. A koncerteken hasonló gondolkodású szülők találkoznak, akik hasznos időtöltésnek tartják a zene világával való ismerkedést.

Hogyan született meg a Ciróka Babakoncert ötlete?

A zenekarok folyamatosan azzal küzdenek, hogy hogyan tudják növelni közönségük létszámát. Tanulmányok bizonyítják, és Kodály Zoltán is sokszor beszélt arról, hogy a zenei nevelést egészen pici korban kell kezdeni, és már az édesanyja hasában lakó magzatnak is érdemes énekelni. Fontos azonban, hogy a picik milyen minőségű és mennyiségű zenével találkoznak, mert ez a későbbi életükre is meghatározó lehet. Ahhoz, hogy valaki felnőtt korában hangverseny-látogató legyen, egészen pici korában el kell kezdeni a zenei nevelését, mert csak így fog kialakulni benne az igény, hogy később beüljön a koncertterembe. A babakoncertek eredményét körülbelül egy évtized múlva látjuk majd. A Cirókát tehát közönségnevelésnek is lehet tekinteni. De személyes tapasztalat is fűz hozzá, mert én mint négygyermekes édesanya nagyon is át tudom érezni, hogy egy gyermekével otthon lévő édesanya hasznos időtöltésre vágyik a kicsivel.

Mi várja a legkisebbeket a babakoncerteken?

A koncerteket Bukáné Kaskötő Marietta zenepedagógus tartja. Ő a forgatókönyvíró, a műsorvezető, és ő választja ki a zenei anyagot is. A koncertek helyszínét igyekszünk úgy kialakítani és dekorálni, hogy minél színesebb, barátságosabb és családiasabb legyen, kicsit olyan az egész, mint egy óvodai csoportszoba. A rendezvény elmaradhatatlan kelléke az élő zene, amit a zenekar tagjaiból összeállt kis kamara­együttesek szolgáltatnak. Arra is lehetőséget adunk, hogy a gyerekek kipróbálják a hangszereket. A kollégák visznek nekik egészen pici hegedűket, csellókat, de a hárfát és a dobot is megszólaltathatják. A hangszerpróbákat nagyon kedvelik a kicsik, csörgetnek, pengetnek, vonóval meghúzzák a húrokat, rendkívül élvezik.

Hogyan folytathatják a szülők otthon a zene szeretetére nevelést?

Ezekre a koncertekre általában azok a szülők hozzák el a gyermekeiket, akikben megvan az igény az értékes zenére. A koncerten elhangzó dalok, mondókák, játékok többségét ismerik, de hallanak olyanokat is, amelyek újak a számukra. Ezzel bővül a repertoárjuk. A kicsik pedig nyitottá válnak a zenére, és remélhetőleg, ahogy nőnek, a korosztályuknak megfelelő hangversenyekre is szívesen ellátogatnak majd.

A következő babakoncerten milyen mese, milyen meglepetés várja a gyerekeket?

A koncertek témája mindig valamilyen ünnephez vagy az aktuális évszakhoz kötődik, és egy jelmezes szereplő is részt vesz a közös játékban. Ezúttal Boróka, a kisróka kalandozik majd az őszi erdőben. Biztos, hogy ezúttal is izgalmas programot jelent a picik számára a babakoncert, amit most először a székházunk próbatermében tartunk.

Hegyi Erika

Időpont: október 27., szombat 10.30 és 16.00 óra

Helyszín: a Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza: Malom.

Műsor: Interaktív koncert a 0–3 éves korosztálynak bababarát környezetben, folytatódnak a kalandok Zeneországban.

Forgatókönyvíró és műsorvezető: Bukáné Kaskötő Marietta

