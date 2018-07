A minőségi ipari takarítógép három ismérve

Az ipari környezet tisztán tartásába nem kevés energiát fektetünk bele, kiváltképp, ha több helyiségről, esetleg nagyobb komplexumról van szó. Mindezen előnyök mellett elmondhatjuk, hogy tisztításuk költséghatékony, akár kültéri felhasználásról beszélünk, akár nagyobb felület tisztántartásáról. További előny, hogy növelheti a termelékenységet, például egy hipermarket esetében, hiszen biztonságosabb és tisztább környezetet teremt, mind a dolgozóknak, mind a vásárlóknak.

Tegyük fel, hogy van egy ipari Tennant takarítógépünk, amit a Tennant cég jóvoltából egy hétre kipróbálhatunk a helyi vállalkozásunk üzemi területén. A több funkciónak köszönhetően vizsgáljuk meg, milyen előnyökre teszünk szert, ha egy kiváló minőségű takarítógépet használhatunk.

1. Könnyű a kezelése

Egyszerű a karbantartása-tisztítása, nem kell szervízt hívni hozzá. A bekapcsolása is egy gombnyomással működik, ezzel újabb időt spórolunk meg, hiszen nem kell újra és újra elővenni a használati útmutatót, hogy akkor most melyik gomb mire való? A legtöbb ipari takarítógép használata ott bukik meg, hogy a felhasználók úgy érzik valamiféle felsőfokú tanfolyamot kell elvégezniük ahhoz, hogy egyáltalán üzembe helyezzék. De nem így, a Tennant ipari takarítógép gyártó eszközeivel. Tervezésénél figyelembe vették, hogy egyetlen gomb megnyomásával is tökéletes hatásfokon tudják rendbe tenni környezetünket.

2. Minőségi takarítás

Ha már a költségvetésbe belevették egy ipari takarítógép használatát, (illetve akár magát a megvételét is), akkor nem elhanyagolható szempont, hogy tisztességesen takarítani is tudjanak az eszközzel, ami a termelékenység növekedéséhez vezet. A Tennant ipari takarítógépek képesek kétféle feladatot is teljesíteni: először a mechanikai eltüntetést, majd a vegyi kezelést. Ha szeretnének biztosra menni, melyik készüléket érdemes megvenni, kérjenek segítséget egy ipari takarítógép bemutató alkalmával.

3. Megfelelő ár-érték

A minőségi választás mellett a másik legfontosabb, amit egy ipari takarítógépnél megvizsgálunk. Ahhoz, hogy biztosra menjünk, lehetőségünk van bérbe venni különböző típusú takarítógépeket – akár súrolóautomatáról, akár seprőgépről legyen szó – amire a Hun Higiénia Kft. lehetőséget ad.

Összefoglalva, érdemes megfontolni, hogy milyen körülmények közé választják ki a minőségileg kifogástalan ipari takarítógépünket. Milyen elvárásaik vannak vele szemben? Mekkora területet kell tisztán tartani, viszonylag kevés idő alatt? Ha ezekre a kérdésekre még nem tudjuk a választ vagy már tudjuk és ipari takarítógépet szeretnénk, lépjünk kapcsolatba a Hun Higiénia Kft. munkatársaival bármely elérhetőségükön.

– PR cikk –

