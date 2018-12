A Mikulás puttonya tele lesz sok-sok csokival

Kilenc nagy doboz csokoládéval érkeztek szerkesztőségünkbe kedden a Miskolci Törvényszék képviselői: dr. Veress Ágnes és dr. Bácskay Ágnes bírósági titkárok, valamint dr. Balogh Adrienn sajtótitkár. Az intézmény ugyanis – ahogy az elmúlt években – az idén is csatlakozott csokigyűjtő akciónkhoz.

Az édességeket a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógy­pedagógiai Módszertani Intézetének gyűjtöttük heteken át, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy már tele a raktárunk csokival.

Dr. Balogh Adrienn lapunknak elmondta: a Miskolci Törvényszék számára a december a mindennapi feladatok ellátása mellett az adományozás hónapja is, így ebben az évben is az Észak-Magyarország jótékonysági akciója mellé állt. A dolgozók lelkesedését mutatja, hogy a törvényszék valamennyi járásbírósága, valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósága is rész vett a Mikulás-napi gyűjtésben.

Édes meglepetés

„Az Éltes Mátyás iskolában tanuló gyermekek a gyógyulás napi nehézségei ellenére általános iskolai tanulmányokat is folytatnak. Sokuk számára nehéz körülmények között telik az ünnep, így az édes meglepetéssel egy kis mosolyt csalhatunk az arcukra – hangsúlyozta a sajtótitkár. Hozzátette: csokigyűjtésük sikeréhez az is hozzájárul, hogy a Miskolci Törvényszék elnöke, dr. Répássy Árpád ezúttal is örömmel támogatta, hogy a bíróság is részt vegyen a programban. Hiszen jó ügy mellé állni valamennyi kolléga büszkesége” – fogalmazott Adrienn.

ÉM-HE

