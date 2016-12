„A Mikulás még a rossz sütőnkbe is belecsempészett ajándékot”

Zilay Janka egy gyönyörű csizmát rajzolt nekünk, tele csodaszép ajándékokkal. Nem csoda, hogy a zsűrit is lenyűgözte az alkotás, és a legszebbek közé sorolta a kislány rajzát. Így nyerte meg Janka karácsonyi rajzpályázatunk első díját az óvodások kategóriájában.

Kiderült, nemcsak rajzolni tud nagyon ügyesen, de mesélni is szeret. Rögtön elárulta, hogy azért jutott eszébe a csizma, mert az ő csizmája is tele volt ajándékkal, miután a Mikulás meglátogatta őket. De nemcsak a csizma, hanem még a sütő is. Ezen aztán elcsodálkozunk, de Janka rögtön magyarázatba kezd.

Kristályok

– Elromlott a sütőnk, és egy ideig nem működött. A Mikulás persze tudta ezt, és oda rejtette az ajándékok egy részét. Azóta megjavították a sütőnket, de anya csak néha süt, mert sokat kell dolgoznia, és nincs sok ideje. Különben nekem sincs sok időm, mert járok balettra, néptáncra, ezekből házi feladat is van. Aztán még járok gyógytornára és hittanra is. Szóval nekem is sok a munkám – állapítja meg a kislány.

A hittanról jut eszébe, hogy „karácsonykor Istent ünnepeljük”, de aztán elgondolkodik, és pontosít: igazából Jézus születését. Elmeséli, hogy hozzájuk Jézuska a nagyszobába szokta vinni a karácsonyfát és az ajándékokat.

Zilay Janka rajza

– Én az idén egy gyönyörű kristályt szeretnék. Ilyen nagyot és ilyen széleset – mutatja a tekintélyes méretet. – Már láttam olyat, nagyon szép. Gyűjtöm a kristályokat, és a barátnőimmel filmet is készítünk. Tudományos filmet. Bemondom, hogy most melyik kristály látható, persze csak akkor, ha tudom a nevét, aztán megmutatjuk a kamerával is – mesél Janka lelkesen. De itt nincs vége a filmforgatásos történetnek. – Lufikkal is szoktunk filmet forgatni. Rajzolunk nekik szemet, szájat, hajat, és felöltöztetjük őket. Aztán amikor ledobjuk az emeletről a lufikat, fellibben a szoknyájuk – mutatja is, hogy jobban el tudjuk képzelni.

Mézeskalács Jézuskának

Janka szereti a karácsonyt. Tetszenek neki a fára akasztott díszek és az égő gyertyák. Az idén mézeskalácsot tesz ki a Jézuskának, hogy megtalálja éjszaka, amikor eljön hozzájuk.

A kislánynak van még egy érdekes története:

– Amikor a Mikulás elment tőlünk, a barátnőimmel mi is ajándékokat csempésztünk anya és apa csizmájába. Olyan volt, mintha még egyszer jött volna a Mikulás. És amikor a barátnőim elmentek, én még apa ablakába tettem egy kis csokit. Akartam rajzot is, csak már nem volt idő rajzolni – magyarázza.

– ÉM-HE –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA