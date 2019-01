A mezőkövesdi ötösre csak egy válasz jött

A Földközi-tenger partján lévő Belekben edzőtáborozó sárga-kékek szombaton délelőtt a Szpartak Moszkva második gárdájával, a hazája második vonalában szereplő együttessel mérték össze tudásukat, és fölényesen nyertek.

Harmadszorra kedden

– Akárcsak korábban a dán Vejle elleni csatánk, így az oroszokkal szembeni meccsünk is elérte célját, segítette felkészülésünket – mondta lapunknak Kuttor Attila vezetőedző, majd hozzátette: – Valamennyi egészséges játékosunknak bizonyíttatási lehetőséget adtam, a sérültekre – gondolok Iszlaira, Kosztára, Mevoungoura és Tóth B.-re – pihentek. Az oroszok ellen jó iramú és színvonalas mérkőzést játszottunk. Azt nem kontrolláltuk, hogy a moszkvai tartalékok hány évesek és milyen esetleges élvonalbeli mutatókkal rendelkeznek, de azt megtudtuk, hogy több utánpótlás-válogatott futballistájuk is pályára került. Az itteni, kitűnő állapotban lévő pályák után otthon majd havas és fagyott gyepek várnak minket, de ez általában mindig így van. A rajtig még tíz napunk marad, ezt az időt is igyekszünk megtölteni tartalommal.

A borsodiak harmadik felkészülési mérkőzésüket január 22-én, kedden a bolgár első osztályú PFC Beroe Sztara Zagora ellen játsszák, a kezdési időpontban hétfőn egyeznek meg a klubok. A kövesdiek pedig az előzetes terveknek megfelelően szerdán repülnek haza.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Szpartak Moszkva II (orosz) 5–1 (1–0)

Belek, 50 néző. V.: Yamuz (török).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (Szentpéteri, 46.) – Farkas D. (Vadnai, 46.), Pillár (Hudák, 46.), Katanec, Silye (Vajda S., 46.) – Meskhi (Szeles, 46.), Bertus – Cseri (Drazic, 35.), Molnár G., Pekár (Szakály D., 46.), – Dragóner. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerzők: Molnár G. (25.), Dragóner (65., 72.), Katanec (70.), Drazic (82.), ill. Predeus (75.).

