A Mezőkövesd játszotta inkább a focit a diósgyőri stadionavatón

Történelmi nap volt a szombati a diósgyőri labdarúgásban, hiszen másfél évnyi munka után megrendezhették az első hivatalos bajnoki mérkőzést az új stadionban, amely 13,1 milliárd forintba került, s amelyben 14 655 széket helyeztek el. Az NB I 29. fordulójának keretében Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC meccset rendeztek, az ezt megelőző megnyitóünnepséget a város szervezte, ennek keretében ünnepi beszédet mondott dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, valamint Fürjes ­Balázs kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos.

Hiányzók, átszervezés

A szurkolók immár kerítés nélküli pálya köré ülhettek fel a lelátóra, a közönséget a két szpíker, a korábbi műsorközlő, Veres László, valamint jelenlegi, Hollósy András „melegítette be.” A villamossínek felé eső kapu mögött foglaltak helyet a diósgyőri ultrák, több százan, akik alaposan rákészültek az eseményre, hiszen olyan élőképet még sosem mutattak be, mint ezúttal: az óriási molinón, amelyet felhúztak a magasba, többek között az egyik oldalon egy lovag volt látható, teljes vértezetben, míg a másikon egy szurkolót ábrázoló alak, középen a DVTK címer, 2018 (római számokkal) míg a felirat az volt, hogy „A múlt dicső, a szenvedély örök!”. A mérkőzésre mezőkövesdi szurkolók is érkeztek nagy számban, mintegy négyszázan.

A Diósgyőrnél Ugrai eltiltása letelt, így ő pályára léphetett, Brkovic és Tóth B. sérülés, Szarka betegség miatt nem játszhatott, de a sérült csapatkapitány, Lipták is csak a kispadon foglalt helyet, Shestakov pedig még ott sem. Részben ezen hiányzók miatt a piros-fehérek hátsó négyesfogata Nagy T.-ből, Karanból, Tamás M.-ből és Forgácsból állt, utóbbi tavasszal először játszott az első gárdában. Előttük Busaira és Kocsisra várt a szűrés és a szervezés, mellettük Vela és Ugrai játszott, Bacsára és Ioannidisre pedig a támadószerepet osztotta Fernando Miguel Fernández Escribano. A dél-borsodi oldalon a Tóth László, Kuttor Attila edzőpáros az előző heti, Budapest Honvéd elleni vesztes (kezdő) együttesen négy helyen módosított: Hudák, Szalai, Misák és Drazic helyett Szeles, Pillár, Bognár és Koszta vonult ki a középkezdéshez. Az összeállítás érdekessége az volt, hogy a kövesdieknél a házi gólkirály, Koszta az ezt megelőző három mérkőzésen összesen 56 percnyi lehetőséget kapott a stábtól, de most a gyepre kivonuló tizenegybe jelölte őt a tréner duó.

Kreatívabb volt

A kiesőjelöltek találkozójának első negyedórája inkább azzal telt, hogy mindenki vigyázott a saját pozíciójára, a leginkább fontos területek levédekezésére törekedtek a csapatok. Amikor a DVTK kezdett támadásépítésbe a Kövesd tudatosan visszaállt saját térfelére, így aztán pontos labdajáratással kellett volna helyzetekig eljutnia a Diósgyőrnek, de ez nem sikerült. Antal B. öklözött egyet, Vela is lőtt, de egyik helyzet sem volt igazán veszélyes, veszélyt inkább Farkas D. valamint Vadnai felfutásai hordoztak magukban a jobb, illetve a bal oldalon. A középpályák közül a Mezőkövesdé volt kreatívabb, nem csak Bognár I., hanem Cseri és Tóth B. miatt is, akik mögött Szeles és Iszlai is megfelelőképpen kivette a magáét a munkából. A játékosok sokat álltak a pályán, néha ugyan kocogtak, de hiányzott a tempó, ám amikor 35. percben Forgács meghúzta a bal szélt, Ioannidis középen fejelni tudott, Dombó és a felső léc közösen tett arról, hogy ne vezessen a házigazda. A félidő előtt kevéssel, egy szerelés során Tóth B. sérült meg, hordágyon kellett levinni, 2-3 percig 9 mezőnyjátékossal küzdött a Kövesd, majd Drazic jött be cserébe. A Diósgyőrnél még Vela részéről volt egy lövés, amit blokkoltak, illetve egy Busai próbálkozás, de maradt a góltalanság.

Hosszabb lista

A második félidőre való kivonulás után nem sokkal megint csak a lelátón történtek szolgáltatták az eseményeket, ugyanis a diósgyőri ultrák mintegy 25-30 görögtüzet „indítottak be”, amely után pár percre füstködbe borult a játéktér, de félbeszakítani nem kellett a meccset. Ha nem is ettől, de mintha élénkebben futballoztak volna csapatok, mert picivel több volt az olyan esemény a játéktéren, amelyeket érdemes volt feljegyezni. Egy óra után azt lehetett látni, hogy nem igazán lesz gólszüret, hogy az a csapat, amelyik kicsit többet kockáztat, és nem hibázik hátul, az megkaparinthatja a három pontot. 66 perc után a stadion egy része a nemrég menesztett szakmai igazgató, Bódog Tamás nevét skandálta, aztán Kosztának volt lövése, illetve egy Vela-Busai akció után utóbbi kapott blokkot. Makrai jött Vela helyett a hazaiaknál, sok változást a mérkőzés menetében ez a csere nem jelentett, miközben a diósgyőri tábor egyre elégedetlenebb volt azzal, amit (nem) látott csapatától. A 76. percben Koszta ziccerét védte Antal B., aki a második dicsérhető volt a DVTK-ban, Ioannidisen kívül. A Mezőkövesdnél valamivel hosszabb volt a lista, minden csapatrészben voltak jó teljesítmények a sárga-kékeknél, de döntés továbbra sem volt, már ami a győzelmet illeti. Egészen a 88. percig így állt a helyzet, ám ekkor Koszta adott egy remek passzt, Drazic pedig nagyon pontosan fejezte be a támadást. A Diósgyőrben már csak egy szabadrúgás maradt, Ugrai lövését bravúrral hárította Dombó, így a megyei rangadót megérdemelten megnyerte a látogató.

A hazaiak vészes góltalansága 313 perce tart, s ha ezt még hosszabbra nyújtják, illetve marad ez a gyenge mutató (az elmúlt 8 mérkőzésen 2 döntetlen, 6 vereség) akkor aligha kerülik el a kiesést.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)

Diósgyőr, 12 753 néző. V.: Erdős (Berettyán, Szécsényi).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Nagy T. (4), Karan (4), Tamás (4), Forgács (4) – Kocsis (4), Busai (4) – Vela (4), Ugrai (5), Bacsa (4) – Ioannidis (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas D. (5), Pillár (5), Katanec (6), Vadnai (6) – Szeles (6), Iszlai (6) – Cseri (6), Bognár I. (6), Tóth B. (5) – Koszta (6). Vezetőedző: Tóth László.

Csere: Tóth B. helyett Drazic (6) a 45., Vela helyett Makrai (5) a 70., Bacsa helyett Hasani (-) a 74., Kocsis helyett Óvári (-) a 80., Cseri helyett Szalai A. (-) a 87., Koszta helyett Novák (-) a 94. percben.

Sárga lap: Farkas D. a 12., Vadnai a 17., Koszta a 72. percben.

Gólszerző: Drazic (0-1) a 88. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Ez egy nehéz nap volt, jó érzésekkel vártuk a találkozót, felkészültünk az ellenfélből, mégis vereség lett a vége. Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben két tiszta helyzetünk adódott, amit értékesíteni kellett volna ilyen nyomás alatt. A második játékrész elején egyenlő erők küzdöttek, az utolsó húsz percben viszont a Mezőkövesd játéka veszélyesebbé vált. Ekkor a játékosok nem tudták kezelni a kialakult helyzetet. Az előző héthez képest néhány dolgot jobban csináltunk, egységesebbek voltunk, helyzeteket is sikerült kialakítani. Mindig győzelemre játszunk, a jelenlegi helyzetünkben nem is tehetünk másként, ezért játszott ennyi támadó szellemű játékos a pályán. Az viszont tény, hogy másodszor is gólképtelenek maradtunk, ezért elsősorban a gólszerzés területén kell fejlődnünk. Csak jókat mondhatok a szurkolókról, megtöltötték a stadiont, ebben a helyzetben nagyon nagy szükségünk van rájuk hétről hétre. Megértem, hogy idegesek, mert nem győztünk, nekik is fontos lett volna a siker. Én is szerettem volna látni a játékosok szemében a tüzet, a szenvedélyt, én is többet várok tőlük. Tény, hogy a játékosoknak is meg kell tanulni az ilyen helyzeteket kezelni. Ez a keret áll a rendelkezésemre, négy mérkőzés maradt, előre kell néznünk, hogy elérjük céljainkat.

Tóth László: – Furcsa érzés úgy örülni, hogy egy ünnepet rontottunk el, de öt év múlva egy nagyon szép emlék lesz a mai nap mindenki számára. A mérkőzés után mondhatom, hogy jobban örültünk volna egy 2-1-nek, mint egy 1-0-nak, mert akkor hallhattunk volna egy gólörömöt tizenötezer torokból. Reméljük a következő mérkőzéseken többször is megtörténik! Úgy érzem, megérdemelten nyertünk, mi irányítottunk végig a mérkőzést. Nehéz helyzetben van mind a két csapat, kiderült a mi csapatunkban, hogy kire lehet számítani. Szeles Tamást szokásom ellenére kiemelem, mert sérülése után válogatott szinten játszott. Ha hamarabb megszereztük volna a vezetést, akkor könnyebb mérkőzést játszottunk volna. A jövő héten egy újabb rivális ellen lépünk pályára, amit ha behúzunk, akkor előnybe kerülhetünk a vetélytársainkkal szemben. Van potenciál a csapatban, bízom benne, hogy a következő hetekben benn tudunk maradni.

A gól története

88. perc: Mezőkövesdi támadás során Koszta kapta a labdát a diósgyőri térfél közepén, majd remek ütempasszal kiugratta a Tamás M. mögé meginduló Drazicot, aki 12 méterről, laposan, a jobb alsó sarokba tekerte a labdát, 0-1.

