A Mezőkövesd és a Paks harca a kánikula ellen

Újszerű akcióval készül a Videoton FC elleni NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésre a Mezőkövesd Zsóry FC. Azok a leendő nézők, akik vasárnapig jegyet váltanak a csapat névadó szponzoránál, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben, karszalagjuk bemutatása esetén ingyenesen tekinthetik meg az augusztus 6-án, vasárnap 18 órakor kezdődő Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést.

Paksi kezdeményezés

A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága döntött arról, hogy a szombatra kiírt Paksi FC – Swietelsky Haladás NB I-es mérkőzés két órával később, 20 órakor kezdődik. A paksiak honlapjának beszámolója szerint a hétvégére szóló időjárás-előrejelzések alapján akár negyvenfokos kánikula is várható szombat délutánra. Ezért a két klub közösen kérelmet nyújtott be az MLSZ versenybizottságához, amelyet el is fogadtak, így a meccs az eredeti időponthoz képest két órával később kezdődik.

ÉM

A labdarúgó NB I 4. fordulójának programja

Szombat

18.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK

20.00: Paksi FC – Swietelsky Haladás

20.30: Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd

Vasárnap

18.00: Debreceni VSC – Ferencvárosi TC

18.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC

18.00: Újpest FC – Vasas FC

Mezőkövesd Zsóry FC: Novákot megoperálták, Veselinovic játsz... Mezőkövesd - Az egyik csatár kidőlt, a másik viszont vissza­térhet társai közé Mezőkövesden. A hétvégén komoly riadalmat keltett a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata támadóinak betegsége és sérülése. Azóta kiderült, hogy az egyik „ügy” komoly, a másik viszont nem. Vírusos fer... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA