A mentősöknek is fizetős a parkolás Miskolcon?

Csaknem 200 forintba került a telefonról indított negyedórás parkolásom csütörtök reggel a miskolci mentőállomás melletti utcában. Később kiderült, még nem kellett volna fizetnem, de mivel az utca elejétől már tábla jelzi, hogy fizető parkolás, így biztos, ami biztos, megvettem az online jegyet. És próbáltam azt is kiszámolni, ha negyedóra kétszáz forint, akkor egy nyolcórás munkanap alatt mennyit kellene otthagynom a fizetésemből csak a parkolásért. Most éppen ezen gondolkoznak a mentőállomás dolgozói is, hiszen az eddigi ingyenes parkolóhelyeket a város – lakossági kérésre – bevonta a fizetős zónába.

Vidékről járnak

– Sok mentős vidékről jár be dolgozni, és kénytelen autóval jönni, hiszen a tömegközlekedés nem igazodik a munkarendjükhöz – kezdte egy neve elhallgatását kérő mentős. – Ráadásul oktatási központ is vagyunk, amire büszke lehetne a város, és a képzéseinkre érkező vidéki munkatársaknak is jelentős plusz terhet jelent, hogy a környéken fizetőssé tették a parkolást. Ha kollégáimnak éves bérletet kell venniük, az 44 ezer forintba kerülne, amit az átlagban 120 ezer forintos fizetésükből nehezen tudnának kigazdálkodni.

– Nem ingyenes parkolást szeretnénk, elég lenne, ha valamilyen kedvezménnyel segítene minket az önkormányzat – fogalmazott a mentős.

Azt is elmondta, nem érti, hogy a munkatársak autói miért zavarták az ott lakókat, hiszen örülhetnének, hogy a közelben van a mentők bázisa. „Gyakran előfordul ugyanis, hogy a közelben lakók bejönnek hozzánk vizsgálatra, ha nincs háziorvosi rendelés. Természetesen soha nem küldjük el őket, ellátjuk a betegeket, ez ezután is így lesz” – hangsúlyozta.

Megtudtuk, a mentőállomásnak 140 dolgozója van, hétköznaponként 50 ember dolgozik egy műszakban, ennek közel a fele jár autóval. Az állomás előtti területen – ez a mentők tulajdonában van – körülbelül 8–10 autó parkolhat ingyen, a többieknek ezentúl fizetniük kell.

Egyeztethetnek

Megkerestük a parkoltatócéget is a mentősök panaszával, és lapunkkal közösen a helyszínen tájékozódtak a helyzetről. Majd Pásztor Imre, a Miskolc Holding kommunikációs igazgatója a következő választ adta kérdéseinkre:

„Az új fizetőzóna határát a mentőállomásnál végül úgy jelölték ki, hogy a mentőállomás oldalában még 8–10 autó díjmentesen tudjon parkolni. A mentőállomás vezetése és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei még egyeztethetnek olyan várakozást szabályozó KRESZ-tábla kihelyezéséről, amely biztosítja, hogy ebben a díjmentes övezetben valóban a mentőállomás dolgozói parkolhassanak.”

Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy hamarosan a fizető parkolást jelző tábla is hátrébb kerül, így néhány autó továbbra is ingyenesen használhatja a területet.

