A mentők is menekültek Sályból szombaton este

Sály, Miskolc - Nem sok hiányzott, hogy Sályban játszódjon újra az olaszliszkai lincselés... „Szombaton este majdnem újra játszódott az olaszliszkai lincselés, csak éppen most Sályban...” – írta sályi olvasónk elektronikus levelében, amelyben – saját szavaival – részletesen be is számolt az által...

Tovább a cikkhez