A menhelyi kutyáknak is jólesik az ajándék Miskolcon

Megszámlálhatatlan zsák kutya- és macskaeledel, pokrócok, plédek, rég megunt fazekak, kutyatálak – felsorolni is sok lenne mennyi ajándék jött össze a Kutyafája alatt, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) Sajószigeti úti telephelyén. Kisfalvi Nyina, az állatsegítők elnöke elmondta, a kezdeményezésük tavaly olyan sikert aratott, hogy úgy döntöttek, idén folytatják.

Kutyáknak, cicáknak

– A Kutyafája akció egy lehetőség azok számára, akik karácsonykor nemcsak nehéz sorsú embereknek, hanem kutyáknak, cicáknak is segíteni szeretnének.

Az adakozókedv idén is hatalmas volt, ottjártunkkor a menhely vaskapuját szinte nem is volt érdemes bezárnia az alapítvány munkatársainak, mert folyamatosan érkeztek az adományok. – Sokan hoznak kutya-, vagy macskatápot, viszont nagyon jó érzés az is, hogy egyre több kis- és nagyvállalat érzi úgy, hogy szeretne segíteni. Az adományozók között kétszemélyes cégek éppúgy megjelentek, mint a városban működő kéziszerszám-összeszerelő gyár, vagy éppen a Szentpéteri kapuban is üzletet működtető hipermarketlánc. De érkezett csomag a miskolci polgármesteri hivatal, vagy épp az adóhivatal munkatársaitól, a Magyar Kormánytisztviselői Kartól is – sorolta Kisfalvi Nyina.

A MÁSA jelenleg háromszáz állatról gondoskodik, így a segítség mindig jól jön.

Rongyokra, forgácsra és szalmára folyamatosan szükségük van, illetve tápra. Ezek most azért is nagyon fontosak, mert jelenleg tizenöt kutyakölyökről is gondoskodniuk kell, ők egészen speciális ellátást igényelnek.

Aki segíteni szeretne, akár karácsonykor is megteheti, hiszen a MÁSA állatmenhelye az ünnepek alatt is nyitva tart, reggel kilenc és délután négy óra között.

ÉM-TÁ

