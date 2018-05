A menhelyi kutyáknak a nyílt nap a szabadság

A menhely legutóbb nyolcvanegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A rendezvény jelentőségéről Görcsösné Szegedy Esztert, a telepvezetőt kérdeztük.

Lehetőség az ismerkedésre

„A nyílt napokat azért rendezzük, mert hétköznapokon nincs annyi lehetőség a kutyákkal ismerkedni. Egyrészt a kutyusokat meg tudják mozgatni és így több állat jut ki sétálni. Másrészt pedig, hogyha valaki örökbe szeretne fogadni, vagy kinézett egy ebet az interneten, akkor megismerkedhet vele személyesen, vagy le tudja foglalni…”

Intelmek sétáltatóknak

„Azt kell, hogy mondjam, sokszor a zord idő ellenére is elég sokan jönnek, átlagban nyolcvan fő. Néhányan még a messzebbi településekről is ellátogatnak hozzánk és összeállt egy báziscsoportunk, akik rendszeresen visszajárnak sétáltatni. Van egy látogatói szabályzatunk kifejezetten a nyílt napra. Abban kiemeljük, hogy lehetőleg saját jutalomfalattal ne etessék az állatokat, hanem inkább a kihelyezettel. Ezen kívül nem szerencsés elengedni és összeengedni a kutyákat egymással, mert a bezártság kapcsán nem tudjuk megállapítani, hogyan viselkednek majd. Speciálisan sétáltatható kutyáink is vannak. Ők déltől vihetők ki kettőig, vagy mert nagyon vadak más kutyák közelében, vagy mert nincsenek még szocializálva megfelelően, ezért egy erősebb kezű, gyakorlottabb sétáltatóra van szükség hozzájuk.”

Magányosoknak is jó program

Találkoztunk néhány állatbaráttal, akik elmondták miért látogatják rendszeresen a gyepmesteri telepet.

„Valamikor tavaly augusztusban kezdődött ez a szerelem. Elsősorban azért járok ide, mert nekünk is volt egy kis Bolognese kutyánk. Most nyáron lesz két éve, hogy tizenhét és félévesen elment és ez egyfajta hiánypótlás. Azt sajnos nem tudjuk vállalni, hogy egy új kutyát fogadjunk be. Ide viszont jó kéthetente eljönni a nyílt napra, mert ezek az állatok nagyon vágyják a szeretetet és nekik ez jelenti a szabadságot” – mondta Nyitrai János.

Halász Krisztina a szülői házból hozta magával az állatszeretetet. „Többnyire befogadok állatokat, ha tehetem, de most van már otthon hörcsög, hal, három macska és két kutya, ezért azzal tudok a legtöbbet segíteni, ha eljövök ide. Szüleimtől ered ez a nagy állatbarátság, de a baráti társaságban is mindenki szereti az állatokat. Kisgyerekes szülőknek ajánlanánk ezt a programot, hogy a gyerek érezze meg, milyen törődni egy élőlénnyel. Meg azoknak, akik magányosak, akár idősebb korosztály is, mert a háziállatok nagyon sok szeretet tudnak adni.”

