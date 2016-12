„A Mekiben volt egy nagy doboz, oda dobtam pénzt”

Demeter Petra egyre csak az eget kémleli, és azon tűnődik, mikor esik már a hó. Mert nagyon szeretné, ha végre fehér, csillogó pelyhek hullanának az égből. Valószínűleg ezért is pályázott hóemberes festménnyel karácsonyi rajzpályázatunkra. Olyan eredményesen, hogy az alsósok kategóriájában ő lett az első.

– Tavaly sem esett a hó, de azért annyi volt, hogy összekapartunk a testvéremmel egy keveset, és építettünk egy hóembert – emlékszik vissza a tavalyi télre Petra. – A hóemberhez három óriási hógolyó kell, de különböző méretűek legyenek! A legnagyobb kerül legalulra, a közepes nagyságú középre, a legkisebb pedig a tetejére, az lesz a feje. Az a jó, ha egy kicsit ragad a hó, mert akkor könnyebb megépíteni a hóembert. Kértem anyukámtól gombokat, abból volt a szeme és a szája, répa az orra, de tettünk a fejére sapkát, a nyakába pedig sálat.

Otthon a család

– Nagyon szeretem a karácsonyt – jelenti ki Petra. – Akkor otthon van az egész család, ülünk együtt a nagyszobában és beszélgetünk. Apa, anya, az ikertesóm és a nagy tesónk, aki már 21 éves. Ezt a hangulatot nagyon szeretem. Vicces történeteket mesélünk egymásnak. Anya és apa felemlegeti a régi időket, amikor még ők voltak gyerekek, és nagyapa is élt. Elmesélik, hogy ők milyen rosszcsontságokat csináltak – mosolyog sokat sejtetően a kislány. Majd hozzáteszi, hogy bizony néha ő is szokott rosszalkodni. Gonoszkodik a tesóival, de szerencsére ez nem tart sokáig, mert hamar megbánja, ha másnak fájdalmat okoz.

Petra elárulja, egy telefont szeretne karácsonyra kapni. Most is van telefonja, de az csak arra való, hogy felhívja az édesanyját, ha történik vele valami. Azonban szeretne egy okostelefont, és úgy sejti, hogy teljesül is a kívánsága. Mégpedig azért, mert édesanyja telefonjára már olyan sok alkalmazást letöltött, hogy az már zavarja őt. Úgyhogy itt az ideje egy saját okostelefonnak.

Petra is készül ajándékokkal. Szüleinek pólót rendelt, olyat, amin karácsonyi minta van, a többi meglepetés. Ő azonban nem az ajándékokban látja az ünnep lényegét.

– A karácsonyban az a legszebb, hogy együtt vagyunk szeretetben, békességben. Ilyenkor mindig gondolok azokra is, akiknek nincs szerető családjuk, vagy betegek, és nem mehetnek haza karácsonykor. A beteg gyerekek megsegítésére adakoztam is. A Mekiben volt egy nagy doboz, oda dobtam be pénzt, meséli Petra.

