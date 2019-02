A méhészeket az ág is húzza: gyógytermék okozott gondot

A korábbi, vagy normálisnak mondható veszteségekhez képest is nagy számban pusztultak hazánk több területén, így megyénkben is a méhek, írta lapunk korábban. Volt, ahol komplett családok lettek oda, az interneten pedig mindenféle teóriák terjedtek el az okokról.

Vizsgálni kezdték

Tavaly júliusban már arról írtunk: tömegesen jelzik a méhészek a hivatalok felé, hogy nagy számban pusztulnak a méhek, amelynek az okát nemigen tudják, de a tapasztalatok alapján sokan a napraforgót, illetve annak vegyszerezését okolják. Farkas János, a B.-A.-Z. Megyei Méhész Egyesület megyei szaktanácsadója megerősítette lapunknak: jelentős a kár a megyében, száznál több jelzés érkezett, miközben sokan nem is jelzik, hogy gondjuk van. Hatósági vizsgálat is indult, és a Nébih is vizsgálja az okokat, elsősorban a napraforgótermő megyékben.

„Összetett lehet a probléma, de még nem bizonyosodott be, hogy pontosan mi is okozta az idei nagymértékű méhpusztulást – mondta Nagy István földművelésügyi miniszter novemberben lapunkban. Adataik szerint a méhek mintegy fele veszett oda az országban.

A napokban, aztán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal már konkrét eredményeket hozott a nyilvánosságra, majd gyors intézkedések is történtek. A méhészek oxálsavtartalmú gyógyhatású készítményeket használnak a mézelő méhek varroa atka okozta fertőzésének kiegészítő kezelésére. Az egyik ilyen szerről, az Oxxovar oldatról derült ki a részletes laboratóriumi vizsgálatok alapján, hogy fipronillal szennyezett. Az eredmények alapján a Nébih megtiltotta az Oxxovar 5 százalékos oldat valamennyi gyártási tételének forgalmazását és felhasználását, valamint elrendelte a hazai piacról történő kivonást, majd elkezdte vizsgálni a gyártó további készítményeit is. A vizsgálatok során a cég több állatgyógyászati készítményében is fipronil szennyezést mutatott ki a hatóság.

Korlátozták a tevékenységet

Ezért néhány napon belül a kifejezetten mézelő méhek varroa atka elleni kezelésére használt Destruktor 3,2 százalékos koncentrátumot is kivonták a forgalomból, illetve a laboratóriumi eredmények és a helyszíni ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt korlátozták a gyártó United Pharma Kft. üzemének gyógyszergyártási tevékenységét is. Kérdés persze, hogy ezzel minden okot sikerül-e megtalálni, ami a méhpusztuláshoz vezetett tavaly. A hivatal közben hangsúlyozta: az atkák elleni gyógyszeres kezelést más termékekkel továbbra is lehet, és érdemes is folytatni.

ÉM-HI

