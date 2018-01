A méhek most alszanak, óvják a királynőjüket

A méhek most alszanak, de szorgos munkájuk eredménye, az aranyló méz nagy hordókban várja, hogy üvegekbe kerüljön, azután az emberek asztalára. A „méhész” Gyermán János, aki igazából nem is méhész, csak a településre látogató szakemberektől tanulta meg a mesterséget, egyébként közfoglalkoztatott Hernádszurdokon. Szerdán jártunk az abaúji kistelepülésen, ahol kiderült, a faluvezetés a méztermelést látta az egyetlen lehetséges kiútnak.

Két éve kezdtük el a méhészkedést, szeretnénk bővíteni.” Hanyászki György

Hanyánszki György polgármester munkásruhában siet a fogadásunkra, azt mondja, ő nem nyakkendős, hivatalban ülő ember, hanem sokkal szívesebben tölti napjait kétkezi munkával. Most is épp szalonnát füstöl. A méhészkedést is szívesen magára vállalná, csak az a baj, hogy allergiás a méhcsípésre, így számára ez a foglalatosság nemigen ajánlott.

Az akácos miatt

– Amikor arról kellett dönteni, hogy a közfoglalkoztatás keretében mihez kezdjünk, először felmértem a lehetőségeket. Mivel van 61 hektár akácosunk, adódott az ötlet, kezdjünk el méhészkedni. A program nagy segítségünkre volt, hiszen minden olyan gépet és eszközt meg tudtunk vásárolni állami támogatásból, ami a méztermelés elkezdéséhez szükséges. a legnagyobb értékű gépünk az elektromos mézpergető, de a kaptártól kezdve a kaparóig mindenre futotta a rendelkezésünkre álló keretből. Sőt, vásároltunk egy benzinmotoros aggregátort is, hogy külső helyszínen is tudjuk használni a mézpergetőnket – sorolja a polgármester. Hozzáteszi: két éve kezdték el a méhészkedést, és szeretnék évről évre továbbfejleszteni, a kezdeti 16 családot akár 26-ra növelni.

Előre gondolkodtak

A méhészkedés mellett azonban más érvek is szóltak.

– Az önkormányzatnak minimális földterülete van, és 2016-ban már tudtuk, hogy ezt a keveset is át kell adnunk az államnak az M30-as autópálya építése miatt. Tehát előre kellett gondolkodnunk, a zöldség- és gyümölcster­mesztés szóba sem jöhetett. A jövőnk tehát a méhészetben volt – magyarázta Hanyánszki György. – Most egy ember foglalkozik állandóan a méhekkel, időnként 2–3 dolgozó még besegít neki. Most van akácmézünk, repce és napraforgó. Akác lesz a jövőben is, a többi pedig attól függ, hogy mit ültetnek a gazdák a földekre. A mézet értékesíti az önkormányzat (még nem nyereségesek), de a település lakói mindannyian kapnak belőle kóstolót. A bevétel bekerül az önkormányzat költségvetésébe, amit aztán vissza lehet forgatni a méhészkedésbe. Én ebben látok fantáziát – fogalmaz a polgármester.

Vannak azonban más munkálatok is a településen. A polgármester azt mondja, szeret a közmunkásai között lenni. Mert csak akkor nyugodt, ha a munkát úgy végzik el, ahogy azt kell. Rendesen, precízen. Ehhez pedig odafigyelés szükséges.

A kör közepén

Megérkezünk a község határában sorakozó kaptárakhoz. Gyermán János hirtelen nem is tudja, mennyi van, majd egy kis számolás után közli, 23. Most persze alszanak a méhek, de ahhoz, hogy minden baj nélkül ki tudjanak telelni, ősszel jól be kellett őket etetni cukorsziruppal, és méz is maradt náluk – tudjuk meg.

– Amikor a méhek alszanak, kör alakot alkotnak. A kör belseje melegebb, de a méhek folyamatosan változtatják a helyüket, hogy mindenkinek jusson a melegből. Csak a királynőt kell nagyon óvni, ő mindig középen helyezkedik el – mesél a méh­család életéről János.

Aztán bemegyünk egy közeli épületbe. Kiderül, ez volt valamikor a település konyhája, de mára mézfeldolgozó üzemmé változott. Itt van a korszerű mézpergető gép is, amelybe egyszerre négy keretet lehet elhelyezni. János a működését is elmagyarázza, nem nehéz elképzelni a masinát munka közben. A legtöbb méhész már ilyet használ, de sokan még a hagyományos, tekerős pergetővel dolgoznak.

János elárulja azt is, hogy az idei nyár „termése” 3 mázsa méz. Azonban a méhészet jelentős költségekkel is jár. Sok pénz megy el gyógyszerre, mert a hasmenés és az atka könnyen elpusztíthatja a szorgos rovarokat – tudjuk meg.

Szép munka a méhészé

János szép munkának tartja a méhészkedést. Úgy fogalmaz, szeret a méhekkel foglalkozni, és jó látni a tavasztól őszig tartó munkájának az eredményét. Igaz, a mézzel teli keretek nehezek, ha sokáig tartja az ember, könnyen beáll a dereka, de azért mindig van segítsége. Vigyázni kell akkor is, amikor elvesszük a mézet, mert a méhek támadnak, de mindennek megvan a fortélya – teszi hozzá.

