A megyeiek nem pótolnak szerdán

A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 17. fordulójának eredeti időpontjában (március 3-4.) mindössze két találkozót rendeztek meg (Balassagyarmat – Monor, Gyöngyös – DVTK tartalék), a másik hat összecsapás a rossz időjárási körülmények miatt elmaradt. Ezen mérkőzések pótlását a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága erre a hétre írta ki, mégpedig szerdán 15 órára. Hétfői állás szerint azonban úgy nézett ki, hogy a hat meccs közül egyet sem tudnak ekkor megrendezni.

Játékra alkalmatlan

A megyei érintettségű találkozókról: hétfőn a nagy mennyiségű hó miatt alkalmatlan volt a játékra a cigándi stadion gyepszőnyege, a klub kora délután be is jelentette, hogy a Cigánd SE – Putnok FC 90 percet április 4-én, szerdán 16 órától bonyolítják le. A tiszaújvárosi létesítmény center pályája sem megfelelő játékra, a klub hétfőn délután el is juttatta az MLSZ-hez a halasztás iránti kérelmét, így vélhetően a Termálfürdő Tiszaújváros – Nyírbátori FC meccs új időpontja is április 4., 16 óra lesz. A tállyaiak az Erzsébeti SMTK vendégei lennének, de nem lesznek csak április 18-án, szerdán, ugyanis a fővárosiaknál sem lehet játszani a hólepel miatt.

– MI –

