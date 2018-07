A megyei I. osztály legjobbjai a klubok szerint

Készítője először a 2007–2008-as bajnokság után szavaztatta meg a klubokat: kit tartottak a bajnokság legjobb játékvezetőjének? Az érintettek, vagyis maguk az egyesületek Kálmán Imrére voksoltak.

A 2008/2009-es szezontól már a legjobb kapusra és mezőnyjátékosra is lehet szavazni. A 2009/2010-es küzdelmek végén ez kiegészült a legjobb edzővel. Egy év múlva öt kategóriára kértek szavazatot, most pedig már a legsportszerűbb csapatra is lehetett voksolni.

Összeállításunkban a 2017/2018-as szavazás kategóriánkénti dobogósait közöljük. Minden kategóriában hasonló szisztéma szerint történt a szavazás: a lapra 3 nevet kellett írni. Akit első helyen tüntettek fel 4, akit másodiknak 2, akit harmadiknak pedig 1 pontot kapott. Pontegyenlőség esetében a több első, majd második helyezés döntött.

A legjobbak listája

Legjobb kapus: 1. Giák Tamás (Mád) 31 pont, 2. Szegő Márk Botond 18, 3. Lövey Lajos (Edelény) 17. (11 hálóőr kapott voksot.)

Legjobb játékos: 1. Bohus Péter (Mád) 25 pont, 2. Ádám Ferenc József (Ózd) 19, 3. Kótai Ferenc (Edelény) 13. (21 játékos kapott pontot.)

Legjobb edző: 1. Huszák Géza (Sajóbábony) 48 pont, 2. Sándor Zsolt (Felsőzsolca) 18, 3. Farkas Simon (Ózd) 14. (12 tréner kapott szavazatot.)

Legsportszerűbb csapat: 1. Hidasnémeti VSC 20 pont, 2. Varbói Bányász 19, 3. Mádi FC 14. (Szerencs kivételével minden csapat kapott pontot.)

Legjobb játékvezető: 1. Belicza János 26 pont, 2. Németh Zoltán 14, 3. Rúsz Márton 13, 4. Rendek István 13. (Utóbbi két sípmester között az döntött, hogy Rúsznak több első helyezése volt. 17 fekete ruhás kapott szavazatot.)

Legeredményesebb gólszerzők: 1. Ádám Ferenc József (Ózd) 33 gól, 2. Vadász Elek (Bőcs) 27, 3. Bohus Péter (Mád) 26.

– ÉM –

