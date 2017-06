A megyei I. osztály legjobbjai a klubok szerint

Azóta immár a jubileumi tizedik szavazáson is túljutottunk. A 2008/09-es szezontól már a legjobb kapusra és mezőnyjátékosra is lehet szavazni. A 2009/10-es küzdelmek végén ez kiegészült a legjobb edzővel. Egy év múlva pedig már öt kategóriában kértek szavazatot. Innentől a legsportszerűbb csapatra is lehetett voksolni. A 2016/2017-es szavazás kategóriánkénti dobogósai (akik a teljes listára kíváncsiak azoknak javasoljuk, keressék az év végén megjelenő 2017. évi fociévkönyvet):

Legjobb játékos (21-en kaptak szavazatot)

1. Vajda Ákos (Mád) 21 pont

2. Bohus Péter (Mád) 17 pont

3. Kótai Ferenc (Edelény) 12 pont

Legjobb kapus (8-an kaptak szavazatot)

1. Mata Sándor (Mád) 49 pont

2. Roza László (Felsőzsolca) 28 pont

3. Lövey Lajos (Onga) 18 pont

Legjobb edző (9-en kaptak szavazatot)

1. Szűcs Ádám (Mád) 44 pont

2. Kócsi József (Bánhorváti) 30 pont

3. Sándor Zsolt (Felsőzsolca) 21 pont

Legjobb játékvezető (20-an kaptak szavazatot)

1. Belicza János 20 pont

2. Sveda Marcell 15 pont

3. Németh Zoltán 10 pont

Legsportszerűbb csapat (14-en kaptak szavazatot)

1. Miskolci VSC 26 pont

2. Tiszakeszi 14 pont

3. Ózd 13 pont

A szavazásról: minden kategóriában hasonló szisztéma szerint történt a szavazás. A szavazólapra 3 nevet kellett írni. Akiket első helyen tüntettek fel 4, akiket másodiknak 2, akit a harmadiknak, az 1 pontot kapott. A sorrendet az elért pontok határozzák meg. Pontszámegyenlőség esetében a több első, majd második helyezés döntött.

– Mező László –

Miskolcon, az ITC-székház konferenciatermében tartották az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának hagyományos érem- és díjkiosztó ünnepségét.

