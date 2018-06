A megújult JCB Livelink-ről röviden

Bármily hihetetlen, a JCB Livelink-et világszerte több mint 160.000 JCB munkagépben használják. Ez a JCB saját telematikai rendszere, ami, a megújulásnak hála már nem csak a JCB gépek számára elérhető. Ezt úgy tudja megtenni a gépparkok üzemeltetője, hogy amennyiben rendelkezik egy olyan rendszerrel, ami megfelel az AEMP V1.2-es telematikai szabványnak, akkor minden probléma nélkül tudja importálni az adatokat a JCB Livelink rendszerébe. Amennyiben ez kész van, akkor minden munkagép adatai megjelennek egy saját webfelületen. Ez azért is különösen fontos, mivel sok ügyfél esetében látható vegyes géppark, és a tapasztalatok alapján számos gyártó támogatja ezt az elképzelést. A vegyes gépparknak természetesen vannak nehézségei is, mivel így számos, egymástól különböző adattal találkoznak az üzemeltetők, amikhez külön rendszer dukál, így nagyon praktikus az elgondolás, hogy a Livelink egy helyre gyűjti az összes adatot. Ennek hatásásra könnyebb, hatékonyabb a szervizelés és minden egyéb eldöntendő kérdés. Amennyiben valaki ebbe a flottába kíván tartozni, akkor felszerelik a nem JCB munkagépekre is a JCB Livelink lite rendszert.

Milyen előnyökkel jár ez?

A JCB Livelink rendszer minden közép és felsőkategóriás JCB gép tartozéka, így az Európai piacon eladott darabok 90 százalékában megtalálható. Számos lehetőséggel rendelkezik, ezek közül a legújabbak:

üzemanyag hatékonyság

üzemmód adatok

ütemezett karbantartás és hibamegelőzés

helymeghatározás valós ideje

Az üzemanyag-hatékonyságnak köszönhetően a Livelink percre pontos üzemagyag fogyasztási adatokat közöl, melyek közt megtalálható az üresjáratok, illetve az üzemi fogyasztás is. A fokozott hatékonyság érdekében így látható, hogy melyik gép mikor mennyit üzemelt és eközben mennyit fogyasztott, vagy épp üresjárata volt.

A hatékonyabb megelőző karbantartás előnyei, hogy figyelmeztet az olyan apróságnak tűnő, de a hatékony munkavégzést befolyásoló tényezőkre, mint az üzemanyag-tankban lévő víztartalom. Az adatokat az üzemeltetőknek elküldve hatékonyabbá válik a karbantartások tervezése, mivel naprakész információkkal rendelkeznek. Ennek hatására kevesebb az állásidő és ritkábbak a meghibásodások. Ezeket a flottamenedzserek tudják megigényelni a forgalmazóknál.

A valós idejű helymeghatározásnak hála a Livelink azonnal tudja riasztani az üzemeltetőt, ha olyan mozgást tapasztal, amit nem hagytak jóvá, így nagyobb biztonságérzetet nyújt. Ennek hála még a biztosítási díjak is alacsonyabbak lehetnek.

