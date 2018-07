A megfelelő futócipő kiválasztása

Másra nincs is szükség, csak egy cipőre. Ilyenkor a legtöbb ember előveszi a cipősszekrényéből a már meglévő edzőcipőjét, és már kezdődhet is a futás. Sajnos lehet, hogy a nem megfeleően kiválasztott lábbeli miatt a futásból inkább szenvedés lesz, és emiatt hamar elmegy a kedvünk a futástól, de ennél sokkal fontosabb az, hogy megértsük, a nem jól megválasztott cipőnek egészségügyi következményei is lehetnek.

Milyen a jó futócipő?

Mindenkinek más futócipőre van szüksége. A legfontosabb persze a kényelem. Talán kezdjük azzal, hogy milyen talajon tervezed a futásaidat? Célszerű olyan futócipőt venni, ami a talajviszonyoknak a leginkább megfelelő. Terep vagy aszfaltcipő, hogy a két nagyobb főcsoportot említsük. Fontos a párnázottság, és a szellőzőttsége is egy cipőnek.

A New Balance női futócipői közül könnyen ki tudod választani, hogy milyen terepre és milyen céllal szeretnéd használni a cipőt. Amikor futsz, akkor terheled az ízületeidet, ezért ezek a New Balance cipők olyan technológiával készültek, melyek figyelembe veszik a rázkódást, ezáltal elnyelve vagy csökkentve azt. A cipő sarkába épített strapabíró anyag segítségével tompítja a láb földre érkezésekor tapasztalható ütközéseket, ezáltal biztosítva, hogy a lehető legkevesebb terhelés érkezzen az ízületeinkre.

Nagyon fontos a megfelelő cipőméret megválasztása is

Mivel a futáskor az ember lába előrecsúszik a cipőben, ezért fontos, hogy alaphelyzetben a lábujjak ne érjenek a cipő orrához a futócipő esetében. Kb egy ujjnyival legyen elöl nagyobb a cipő, mint a lábunk. A forma is fontos, hiszen valakinek szélesebb a lábfeje, van akinek keskenyebb.

Mikor kell lecserélni a cipőt?

Ez függ attól, hogy mennyit használod a cipőt. Általánosságban egy futócipő élettartama kb. 800-1000 km. Persze van akinek előbb, van akinek később van szüksége a cserére, hiszen a kipárnázott sarkot van aki már csak a testsúlya miatt is hamarabb ‘elhasználja’.

Már a közepes árkategóriájú futócipők között is könnyen találhatunk megfelelő futócipőt, de itt is igaz, hogy egy magasabb árfekvésű cipő esetében a minőség is növekszik, hiszen egy technológiailag jobban kidolgozott cipőnek az ára is magasabb.

Mikor van szükségünk vízálló futócipőre?

Gyakran lehet kifogás, mielőtt elmész futni, hogy nem megfelelő az időjárás. Ilyenkor nagyon hasznos, ha az embernek vízálló futócipője van. A Gore Tex technológiával készült cipők ilyenek.

A Gore tex egy olyan anyag, amely négyzetcentiméterenként 1,4 milliárd apró lukacskát tartalmaz, ezzel biztosítva azt, hogy az amúgy ennél jóval nagyobb vízcseppek ne juthassanak át ezeken a lyukakon. Amellett hogy vízállóságot nyújt, segíti a pára bőrfelületről történő elvezetését, valamint nem fog fázni a lábad, mivel megfelelő hőmérsékleten tartja a lábat ez a Gore tex-es réteg.

Hátránya, hogy kissé merevebbek, és nehezebbek is ezek a cipők, és drágábbak is. De érdemes beruházni rájuk, hogy ne legyen akadály egy kis hó, szél, vagy egy kis eső. Legyünk mindig fittek és ne egy rosszul megválasztott futócipő legyen akadálya a rendszeres testmozgásunknak.

– PR cikk –

