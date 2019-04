A megelőzést tartják a legfontosabbnak Miskolcon

Az Első Miskolci Lions Klub a világ legnagyobb politikamentes jószolgálati szervezetének tagja. A klub már 28 éve rendez karitatív eseményeket. A Tüskevár óvodában állandó vendégek karácsony táján, tárgyi eszközökkel vagy készpénzzel támogatják az intézményt. A GYEK-ben is hasonló tevékenységet folytatnak az ünnepek idején. Ilyenkor a segítség és az élményszerzés kéz a kézben járnak: a tagok együtt festenek, rajzolnak a gyerekekkel.

A nemzetközi Lions mozgalom tevékenységének alapját a látás védelme, a látáskárosodások megelőzése jelenti. Ennek fényében a miskolci tagszervezet gyakran rendez preventív jellegű szűrővizsgálatokat. Falucskai Attila, a klub jelenlegi elnöke elmondta, hogy májusban például Bódvalenkén tartanak gyerekek számára ingyenes szemvizsgálatot. A vasárnapi prosztataszűrés is a baj megelőzését, korai orvosolását célozza meg. A miskolci eseményre előre lehetett regisztrálni, az Észak-Magyarország előfizetőinek fenntartott 100 hely pillanatok alatt betelt. Ebben persze az aggódó feleségek noszogatása is szerepet játszhatott. Falucskai Attila szeretné, ha ez a szűrés is a rendszeres programok között szerepelne a közeljövőben. A cél az, hogy akár 500 vizsgálatot is elvégezzenek egy ilyen esemény alkalmával.

ÉM-BM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA