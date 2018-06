A medvék nem félnek az emberektől

Rövid időn belül már a második olyan medve miatt izgulhatunk, amely lakott területeket átszelve kóborol az országban. A múlthéten a szlovák határtól egészen Csongrád megyéig kalandozott el egy nőstény, az elmúlt hétvégén pedig Miskolcon és a várost körülvevő településeken kaptak lencsevégre egy barna bundást.

Köztudott, hogy a medvék általában elkerülik a lakott településeket, nem úgy a mostaniak, amelyeket látszólag egyáltalán nem zavart, hogy emberek lakta területre tévedtek. Mi lehet ennek az oka? – kérdeztük Hanga Zoltántól, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjétől, aki elöljáróban elmondta: az állatvilágban urbanizációs folyamat figyelhető meg, ezzel a jelenséggel foglalkozik is az ELTE egyik kutatócsoportja. Vannak olyan állatok, amelyek nagyon is megtalálják a számításukat az emberek lakta területeken: a sünök, a denevérek, a baglyok vagy a nyestek. Ez arra vezethető vissza, hogy az ember egyre nagyobb területeket épít be, így az állatok a természetes élőhelyükről kiszorulnak.

A szüleiktől látták

„A Magyarországon élő kis­számú medveállományra korábban nem volt jellemző, hogy lakott területekre merészkedett volna, de a Felvidéken és Erdélyben élő jószágokról tudjuk, hogy bizony el-ellátogattak egy-egy erdő melletti falu szélére szemeteskukákat fosztogatni…”

Új területet kell keresniük

„A mostani két medve valószínűleg olyan szlovákiai medvék leszármazottai, amelyek lakott településeken is látogatást tettek, így ők is urbanizálódtak, és nem kerülik el az ember lakta falvakat. Az is hozzátartozik, hogy a medvebocsok, amint felcseperednek, új területet kell keresniük. Lehetséges, hogy a hírekbe bekerült medvék is így jutottak el élőhelyüktől egészen messze” – magyarázta Hanga Zoltán.

