A másodikkal a harmadikra érhet Kiss Pál Tamás

Loheacban az Európa-bajnokság 4. fordulóján megnyerte az elődöntőt, és a döntőben 2. lett Kiss Pál Tamás, ezzel megismételte a barcelonai eredményét, újra versenyben van a bajnoki dobogóért a Supercars kategóriában.

Tökéletesen felkészülve, a továbbfejlesztett Peugeot 208 WRX-szel egy újabb magyar bajnoki futamgyőzelem után érkezett Kiss Pál Tamás az Eb franciaországi helyszínére. Loheacban ismeretlen pálya és eddig nem látott körítés várta a magyar bajnokot. A szabadedzéseken már ízelítőt kapott a Speedbox Racing Team csapata a hétvégén rájuk váró időjárásból, az eső épp akkor kezdett esni, amikor kiment a pályára Kiss Pál Tamás, így majdnem olyan ütemben gyűltek a hasznos tapasztalatok, ahogy javultak a köridők. Az első előfutamon aztán jött a meglepetés.

„Kicsit úgy éreztem magam, mint az utolsó greinbachi Ob-futamon. Jó volt az autó, jó volt minden a verseny közben, de a köridők nem olyanok voltak, mint amit vártam. Arra számítottam, hogy a listavezető Marklunddal tudunk egyforma időket menni, de inkább a mezőny többi részének tempójára voltunk képesek” – idézte fel a kezdést a miskolci pilóta.

Nagy baj azért nem volt, hiszen az első előfutamát megnyerte Kiss Pál Tamás, és az összetettben is negyedik lett. Ez azt jelentette, hogy a második körben a legjobbakkal került egy előfutamba. Ez a menet hatalmas csatát hozott, de mind az öt versenyző figyelt arra, hogy a csaták ne menjenek a köridők rovására. Kiss Pál Tamás negyedik lett a futamában, azonban annyira gyorsak voltak, hogy ez egyben az összetett ötödik helyet jelentette. A következő menetben ismét az élmezőny versenyzett együtt, de itt már véget ért a türelem. Anton Marklund nagyon agresszívan versenyzett, többször ütközött, Kiss Pál Tamás autójának is nekiment, így a Speedbox pilótája végül az összetettben nyolcadik lett, Marklund pedig büntetést kapott.

Vasárnap reggel zuhogó eső várta a versenyzőket, de a magyar Peugeot is új beállításokat kapott, amelyek jól működtek.

„Már a bemelegítést is megnyertem, utána át is jött a vb-s csapat, és megbeszéltük a beállításokat. Erre a futamra a rajtot is sikerült tökéletesre beállítani, így könnyedén megnyertem, majd az elődöntőben is hibátlan volt a rajt, és a tempó is annyira jó volt, hogy négy másodperccel gyorsabb voltam a többieknél. A döntőben tovább romlottak a körülmények, de a rajtom megint a legjobb volt. Utána egy vízátfolyáson megcsúsztam, és a kocsi a kavicságyig sodródott. Bryntesson ezt kihasználta és megelőzött, mögöttem Mark­lund viszont ugyanúgy járt, mint én. Utána a felvert sáros vízpermetben már nem sikerült visszaszerezni a vezetést, de a második hely is fantasztikus eredmény. Egy egészen minimális csalódottságot érzek csak a hiba miatt, amiben a balszerencse, az új pálya és az, hogy a Peugeot hazai versenyén mindenképp szerettem volna jó eredményt elérni egyaránt közrejátszott. Az viszont kárpótol, hogy vasárnap sikerült olyan teljesítményt nyújtani, amivel még a barcelonai tempót is felülmúltuk. A verseny végén újra megkaptuk a gratulációt a gyári csapattól és a Peugeot vezetőitől, és az Oreca mérnökei is nagyon büszkék voltak ránk. Az is beszédes, hogy az Eb-n idén eddig mi voltunk az egyetlen Peugeot csapat, amelyik dobogóra állhatott. A hétvégi teljesítménnyel a maximális 30 pontból 25-öt gyűjtöttünk, így a bajnokságban csak 5 pont a hátrányunk a harmadik helyezett mögött. Ez pedig azt jelenti, hogy újra kell gondolnunk a céljainkat. A szezonzárón újra a futamgyőzelem legyen a cél, és kockáztassunk, vagy a dobogós helyezést szemmel tartva a taktikus versenyzést válasszuk?” – foglalta össze a vasárnapot és közeljövőt Kiss Pál Tamás, mert a szezonzáró lettországi verseny két hét múlva Rigában lesz.

Rallycross Európa-bajnokság

A Rallycross Európa-bajnokság 4. fordulójának végeredménye:

1. Thomas Bryntesson (Ford Fiesta),

2. Kiss Pál Tamás (Peugeot 208 WRX),

3. Firmin Cadeddu (Citroen C4),

4. Anton Marklund (Volkswagen Polo),

5. Derek Tohill (Ford Fiesta),

6. Tommy Rustad (Peugeot 208).

A Rallycross Európa-bajnokság Supercars kategória élmezőnyének állása:

1. Anton Marklund 99 pont,

2. Thomas Bryntesson 81 pont,

3. Tommy Rustad 70 pont,

4. Robin Larsson 65 pont,

5. Kiss Pál Tamás 65 pont,

6. Alexander Hvaal 62 pont.

