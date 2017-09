A második meccsén is győzött az Aluinvent-DVTK

Aluinvent-DVTK – MBK Ruzomberok (szlovák) 73-51 (17-13, 24-21, 16-4, 16-11)

Miskolc, 200 néző. V.: Lónáth, Sörlei, Molnár.

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (18), Bach (9), Burkholder (16/6), Zele (13), Melnika (16). Csere: Aldazabal (-), Kiss A. (1), Schmidt (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

MBK Ruzomberok: Diawakana 15/3, Brown 4, Campbell 4, Mistinova 7/3, Janoscikova 5. Csere: Belusova, Yatskovets 8/3, Bartanusova 6, Moravcikova 2. Vezetőedző: Juraj Suja.

Edzői értékelés

Stefan Svitek: – Jól védekeztünk a mai mérkőzésen is, aztán a harmadik negyedben ritmust váltottunk és elhúztunk ellenfelünktől. Néhány dolgot jobban csináltunk, mint tegnap, valamit kevésbé. Van még munka előttünk, de elsősorban be kell építenünk a két új játékost, akik hétfőtől fognak velünk dolgozni, ez most a legfontosabb feladat.

– ÉM –

