A Martintelep színfoltja

Hiánypótló tevékenységet végez Martin-kertváros egyetlen nyugdíjasklubja, amely 1996 óta bejegyzett szervezet. A klub mottója: „Egy lánc olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncszeme. Egy közösség olyan, amilyenek a tagjai.” A programok fő értéke, hogy közösen alakítjuk ki őket, és a megvalósításból mindenki kiveszi a részét, ezért a társaságot mind a hatvankét fő magáénak érzi – tudtuk meg Greutter Zoltánné klubvezetőtől.

– Alapvető célkitűzésünk a Miskolcon és környékén élő nyugdíjasok összefogása, segítése, részükre kulturális, ismeretbővítő és egészségmegőrző programok szervezése. Például a városrész rászoruló nyugdíjasainak minden évben szeretet-ebédet osztunk. A közösségfejlesztés felelősségteljes munkája szintén ránk hárul, amelynek a KELE (Kertvárosi Lakosok Együtt) nevet adtuk. Kreatív csoportunk számos – hagyományokra épülő – munkákat készített már, tevékenysége folyamatos. Ünnepi rendezvényeinken, irodalmi délutánjainkon saját amatőr csoportunk szerepel – tette hozzá.

Otthonuknak tekintik

Sok segítséget kapnak a helyi önkormányzattól és általános iskolától.

– Az önkormányzat helyiségében, a Kisfaludy út 39-41-ben tartjuk az alkalmainkat hétfőn délutánonként kettőtől. Miskolc minden területéről fogadunk be tagokat, de a legtöbbünknek van valamilyen kötődése a városrészhez. Tíz éve vállaltam a klub vezetését, mert korábban is HR területen dolgoztam. A közeli Arany János Általános Iskolában minden évben anyák-napi ünnepséget tartanak külön a számunkra, és a nagyobb rendezvényeikre is meghívnak. Önkormányzati képviselőnk szintén figyeli munkánkat, és ha anyagi gondban vagyunk, önként ajánlja föl segítségét – osztotta meg Greutter Zoltánné.

Kreatív programok

– Az elmúlt évekből, a nagyközönség felé is nyitott programjaink között lehet említeni a 2016 februárjában elindult bűnmegelőzési előadássorozatot. 2017 júliusában nyitottuk meg gyógynövényes udvarunkat. A 2018-as évben Szentendre–Budakeszi, Tolcsva–Végardó, Mezőkövesd–Noszvaj–Síkfőkút, Aggtelek–Rudabánya útvonalakon kirándulásokat szerveztünk. Ugyanebben az évben szerveztük először a hagyományokra épülő Márton-napot. Decemberben pedig családi nappal zártuk az évet. Terveink között szerepel, hogy 2019-ben az egészségvédelmét helyezzük előtérbe, és egy délutánt orvosi előadásokkal, életviteli tanácsokkal és szűrésekkel töltsünk meg. Ezt követően a miskolci farsangon is részt veszünk – mondta a klubvezető.

– Detzky Anna –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA