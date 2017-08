A Mályi-tóban fürdőzők élesztettek újra egy nőt

Kis híján tragédia történt szerdán délután egy órakor a Mályi-tóban, amikor egy előzőleg alkoholt fogyasztó 54 éves nő elmerült a vízben. Bár az asszonyt figyelmeztették, ne menjen be, ő a tó közepéig úszott, s visszafelé tartott, amikor megtörtént a baj. A társaság egyik tagja kezdte el kihúzni az asszonyt, majd egy pár tíz méterrel odébb fürdő férfi is segített, s megérkezett egy harmadik férfi is, aki a segélykiáltásokra lett figyelmes. A mentőket két lány értesítette és a helyszínre érkezett az esettől 150 méterre lévő búvárbázisról Golej Szabolcs, a Neptun Búvárklub Mentőcsoport elnöke is.

– A párom úszkált a vízben, amikor észrevette, hogy egy hölgy rosszul lett, s kiabáltak, menjek segíteni. Ott volt egy fiatalember, ő kihúzta a nő nyelvét, stabil oldalfekvő helyzetbe fektettük a szerencsétlenül jártat, aki el is volt kékülve, mert nem kapott levegőt. Ezután hívtuk a mentőket, aki ki is jöttek – mondta Csendi Sándor, aki egyébként munkahelyén az elsősegély csapat tagja. Két hónapja egy másik balesetnél is mentett, akkor egy középkorú férfi matracon úszkált a tóban, majd a vízbe esett. A fia és ő úszott be érte, sikerült kihúzniuk az apát.

Illyés Sándor Írországból jött haza szabadságra és édesanyjával ment ki a tópartra fürdeni, amikor arra figyelt föl, hogy valaki fulladozik. Odaszaladt és segített kihúzni.

– Mellkompressziót alkalmaztunk, stabil oldalfekvő helyzetbe helyeztük a hölgyet, majd kifeszítettük száját és kihúztuk a nyelvét, erre megindult a légzés. Szóltunk a lányoknak, hogy hívják a mentőket – idézte föl a történteket Illyés Sándor, akinek ez volt az első életmentése. Azt mondta, nem is gondolkodott, csak csinálta, amit kellett. Van jogosítványa, előjött, aminek kellett.

– Csak utána gondolkodtam. Vegyes érzéseim vannak, talán föl sem fogtam még, mi történt. Kicsit büszke vagyok, de rosszul is esik, hogy valaki nincs tisztában azzal, mit csinálhat a vízben. Ott is maradhatott volna – mondta a fiatalember, aki szerint a Mályi-tóban szinte minden évben történik baleset.

A mentőket értesítő lányok épp megérkeztek a tópartra. Lepakoltak, amikor történt az eset, és már jöttek is hozzájuk, hogy hívják a mentőket.

– Erre kiabált az úr, s ideszaladt, majd mi szaladtunk utána. Szerencsére sokan körülvették a nőt, nekünk nem kellett csak a mentőket értesíteni. Előfordulnak hasonló esetek, strandszezon van, valahol erre felkészül az ember, fejtette ki Körömi Evelin. Barátnője, Dudás Alexandra elmondta, a központi számon először nem igazán tudták, hol is történt a baleset, de sikerült őket útbaigazítani. Az egyik életmentő ki is ment a mentőautó elé.

– Szerintem nem kell ittasan fürdeni. A történések megrettentettek egy kicsit, én is meggondolom, mit csinálok ezután – alkotott véleményt

Golej Szabolcs, a Neptun Búvárklub Mentőcsoport elnöke elmondta, a nő a tó közepétől visszafelé úszva, a parttól tíz méterre lett rosszul. Szerencséje volt, éppen akkor jött a hozzátartozója, aki megkezdte kihúzni, a parton lévő fiatalok is a segítségére érkeztek és sikeresen elkezdték az újraélesztést, a mentőket értesítették, tájékoztatták az eseményről, a sérült állapotáról.

– Helyreállt az asszony légzése, a mentők kiérkezéséig biztosítottuk a helyszínt. Nagyon jó csapatmunka volt, mindenki tudta, mi a dolga, küldtek a mentőkhöz egy gépjárművel kísérőt is. Az is jó volt, hogy hangosan körbekiabáltak, én is bázison voltam, amikor fürdőzők szóltak, jöttem segíteni, de a többiek addigra már sikeresen újraélesztették a hölgyet, én már csak a pulzust néztem. Helyre is állt a néhány percet a vízben töltő nő légzése, a mentőbe már a saját lábán szállt be – fejtette ki Golej Szabolcs.

Megemlítette, hogy a Mályi-tóban több baleset fordult már elő, gumimatracosok, alkoholt fogyasztók kerülnek bajba. Néhány éve egy férfit arccal lefelé vetett partra a víz, akin a parton kutyáját sétáltató orvos igyekezett segíteni. A férfit sikerült újraélesztenie, de a kórházban meghalt. A mentőcsoport vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy alkoholos állapotban ne menjenek vízbe.

