A Mályi-tó megint szép és népszerű fürdőhely lesz

…Fiesta együttes, mentőhelikopter-bemutató, hogy csak „néhány” program elemet említsünk a szombati IV. Mályi Tavi Kavalkádból.

– Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket és reméljük, hogy egy színes kavalkád lesz a végén – mondta a helyszínen még a nap elején Viszokai István, Mályi polgármestere. – A település életében egy-egy ilyen esemény azért is fontos, mert erősíti a közösségi életet csakúgy, mint a régi barátságokat. A rendezvények másik célja az, hogy megmutassuk a települést, hiszen nemcsak a Mályiban élő lakosokat várjuk, hanem például a miskolciakat is.

A településvezető arról is beszélt, hogy nem sok önkormányzat rendelkezik ilyen környezettel. Ők azzal büszkélkedhetnek, hogy egy tópart mellett szervezhetik a rendezvényeket.

Wellness után

– Meg kell köszönnöm a református egyháznak a lehetőséget, mert ez a terület az övék és minden évben felajánlják ingyen és bérmentve, és így meg tudjuk rendezni ezt a napot – hangsúlyozta és hozzátette: évtizedekkel ezelőtt mindenhol lehetett fürdeni a tó körül, ma már ez egészségügyi szempontból nem lehetséges, hiszen mindenképpen biztosítani kell az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat.

– Volt egy úgymond wellnessidőszak, amikor elszoktak innen az emberek és egy kicsit el is volt hanyagolva Mályi. Most az emberek ismét szeretik a szabadban, a szabad vízben tölteni a idejüket – mondta Viszokai István. – Topos pályázaton nyertünk egy működő strand fejlesztésére! A pályázat lényege az volt, hogy egy meglévő strandot fejlesszünk, szerencsére sikerült megnyernünk és most elindult egy fejlesztés itt a régi, híres Vitorlás presszó melletti területen, illetve itt, a tóparton tudunk egy strandot kialakítani. Ez még csak az alap, de nyilvánvaló, hogy ehhez nagyon sok pénz kell még. Kiindulási alapnak viszont megfelelő.

A részletekről annyit tudtunk meg Mályi polgármesterétől, hogy gyermekmedencét csakúgy terveznek, mint ahogy vízi színpadot is.

