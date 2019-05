A májusi öntözés aranyat ér

Rohan az idő, ha van mivel tölteni, ezt a kertészkedők különösen tudják és értik. Van, aki talán még az áprilisi tennivalóknak sem ért a végére a kiskertben, és máris itt a május. Ez a hónap pedig már igazi nagyüzem a veteményesben: beindul a mindennapos kemény munka a jó termésért, amelyből csak szeptemberben engedhetünk ki, ha azt szeretnénk, hogy tele legyen a spájz és a fagyasztó télire.

Ami aktuális

De nézzük, mi is az aktuális májusban! Természetesen először is az, hogy elültessünk mindent, amit áprilisban még nem tettünk meg, akár a nem megfelelő időjárás, akár amiatt, mert nem volt még itt az ideje. Akár a magvetést, akár a palántakiültetést nézzük, egy fontos dátumot – általában – figyelembe kell venni az ültetés idején. Ez pedig nem más, mint a május 12–14-e közötti fagyosszentek időszaka, ahogy a népi és kiskerti megfigyelések mondják: ezek elmúltával már biztosan nem kell éjjeli fagyoktól tartani, így minden a földbe kerülhet. Tekintve, hogy az elmúlt bő tíz napban az éjszakákon sem ment 4-5 fok alá a hőmérséklet és a következő egy hétben sem ígér a meteorológia ettől hidegebbet, talán nem kockáztat sokat az, aki nem várja ki ezt a hátralévő pár napot és elülteti az elültetni valókat. A piacok és a házi termelők már nagyüzemben árusítják a palántákat. A gyomtalanítás a sorok között megfelelő húzókapákkal most még elvégezhető, de az elmúlt napok esői, és most a kedden érkezett napsütés „kirántotta” a gazt és a füvet a földből, így a kapa biztosan kézbe kell, hogy kerüljön ezekben a napokban. Ha szükséges, akkor a sorokat kézzel gyomláljuk. Erről, valamint a szükséges öntözésről ne feledkezzünk meg. Ahogy arról a közelmúltban már írtunk: kapálással nemcsak a szellőzést és talajnedvesség megőrzését biztosítjuk, a cserepesedést is megakadályozzuk. A gyomokat nem azért irtjuk, mert nem nyújtanak szép látványt, hanem azért, mert a talajtól, és így a növényektől is tápanyagot vonnak el.

Nagyon fontos egyébként is ebben az időszakban az öntözés, de most – tekintve, hogy az átlagtól nagyobb a szárazság, amelyen a pár napos eső is éppen csak javított valamit – ez különösen nagy figyelmet kell, hogy kapjon!

Öntözés és védekezés

A leendő termésünk mennyisége és minősége nagyban függhet attól, hogy mennyire figyelünk ebben a hónapban a megfelelő öntözésre. Ebben pedig nemcsak a palánták, vagy az elvetett magok, a frissen kikelt növények tekintetében kell nagy figyelmet fordítani, hanem a tavasszal ültetett fák, lágyszárúak, cserjék, évelő és egynyári növények tekintetében is.

Megjelent a lótücsök, lótetű is, a járatok közvetlenül a földfelszín alatt vannak, ha végigtapogatjuk az ujjunkkal, megtaláljuk a fészkét és elpusztíthatjuk őket (lásd külön cikkünket). Ha meleg és száraz a hónap, megjelennek a földibolhák, melyek veszélyeztetik a káposztaféléket és a retket is. Rovarölő szerek helyett az ágyások közé palántázzunk egy-egy tő salátát, ez távol tartja a földibolhát – mivel a saláta sok vizet kíván, ezt a földibolha nem szereti.

Ha sárgul a sárgarépa, répalégy, sárgul a hagyma, hagymalégy lehet a ludas. Szedjünk ki egy-egy hagymát vagy répát, vágjuk ketté és nézzük meg, mi károsítja. A fertőzött növényeket távolítsuk el és semmisítsük meg.

Aki szép, nagy őszibarackokat szeretne termelni, az terméskötés után ritkítsa a gyümölcsöket.

Horváth Imre

