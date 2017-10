Önnek melyik a kedvenc csapata a megyei II. osztály Észak csoportjában? Alsózsolca

Sajóvámos – Alsózsolca 4-2 (1-1)

Sajóvámos, 150 néző. V.: Belicza.

Sajóvámos: Krajnyák – Varga (Kovács), Stefán, Fejes, Hajkó, Hunyadi, Mohácsi (Sugár), Tóth (Lövei), Gelyeta, Csikós (Bodnár), Paszternák. Edző. Sugár Szabolcs.

Alsózsolca: Mulató – Ivancsó, Vadász, Balogh (Horváth I. S.), Rontó P., Hajdú, Horváth II. S., Dudás (Rontó S.), Bódi (Dócs), Balog, Hajdú. Edző: Hegedüs Csaba.

G.: Tóth (3), Mohácsi, ill. Horváth II. S., Vadász. Jók: Tóth (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. Ifi: 11-1.

Takács Gábor elnök: – Ahogy az egész szezonban, úgy a mai mérkőzésen is csak ámultam és lestem, majd hanyatt estem látva ezt a csapategységet, ami hétről-hétre jellemez bennünket. Gratulálok az ifi és a felnőtt csapatunknak is. Az elkövetkező két hétben is biztos, hogy Sajóvámoson Zámbó Jimmynek a ”még nem veszíthetek” című dala lesz a sláger.

Hegedüs Csaba: – 1-0-as vezetésünknél azt hittük megvan a meccs. Kiengedtünk, szétestünk az ellenfél pedig kihasználta a helyzeteit. 90 perces mérkőzésen nem elég 45 percig koncentrálni. Fel a fejjel megyünk tovább!

Mályinka – Tiszalúc 2-1 (1-1)

Mályinka, 80 néző. V.: Tóth M.

Mályinka: Busa – Pápai, Juhász, Béres (Csabai), Szabó, Fészki, Csoma (Porkoláb), Kulcsár (Herczeg), Tátrai, Boros, Szendrei (Gyenes). Edző: Gór Bálint.

Tiszalúc: Tóth – Fekete, Macsó, Lövei, Horváth, Petruska, Koczka, Szendi (Vadász), Glonczi K., Glonczi R., Radics. Edző: Végső Zoltán.

© Fotó: Vajda János

G.: Szendrei, Csabai,ill. Koczka . Jók: Juhász, Béres, Tátrai, Fészki, Pápai, ill. senki. Ifi: 4-2.

Gór Bálint: – Megérdemelt hazai győzelem. Végre már akartunk és lelkes játékkal itthon tartottuk a 3 pontot. Jó volt a játékvezetés. Hajrá Mályinka, így tovább!

Végső Zoltán: – Az első félidőben eldönthettük volna. A másodikban megérdemelten nyertek a hazaiak. Enervált játék, kihagyott helyzetek, aminek ez lett a vége.

Szirma-UDSC – Szalonna 5-5 (2-2)

Szirma, 80 néző. V.: Séra.

Szirma: Szabó P. – Szabó László, Szabó Levente, Barnóth, Tóth, Kaponyás, Gulyás, Ináncsi, Kovács, Orosz, Reispler (Terdik). Edző: Mátraházi Tamás.

Szalonna: Mida S. – Váradi, Lakatos, Mida A., Hankó, Kertész Z., Kalocsai, Kertész A., Horváth, Kálló, Stefán. Edző: Kertész Attila.

G.: Tóth (2), Kovács (2),, Szabó Levente, ill. Kertész A. (2), Lakatos (11-es), Hankó G., Kálló (11-es). Kiállítva: Ináncsi (70.) Jók: Szabó P., Kovács, Tóth. ill. senki. Ifi: 12-0

Mátraházi Tamás: – Fantasztikus filmbe illik a helyzetkihasználásunk. Ha az 50%-át kihasználnánk lehetőségeinknek pontosan a BL döntőbe jutnánk!

Kertész Attila: – Idegenben rúgott öt gól és emberelőnyünk sem volt elég a győzelemhez. További sikereket a hazaiaknak.

ÉM

A Mucsony visszalépése miatt a Szirmabesenyő szabadnapos volt.

