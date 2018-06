A magyarok többsége hisz a védőoltásokban

Hazánkban is vannak hívei az oltásellenességnek, de az uniós országok között még mindig előkelő helyen állunk a kötelező védőoltások teljesítésében.

Veszélyes az oltás hiánya

Dr. Horváth Éva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházának Semmelweis Tagkórház Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa érdeklődésünkre elmondta, bár nem jellemző, de előfordul olyan eset, hogy a szülők nem engedélyezik, hogy gyermeküknek beadják a védőoltásokat.

– Magyarországon összesen hét védőoltás kötelező, melyek többek között a tuberkulózis, a torokgyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a járványos gyermekbénulás, az invazív Hib betegség, a kanyaró, a mumpsz, a rubeola, a hepatitisz B ellen is védenek. Felelőtlenség nem beadatni ezeket, hiszen a tetanuszba akár bele is lehet halni a védőoltás nélkül – részletezte az osztályvezető főorvos.

Az egészségügyi szakember kiemelte, az oltás hiánya ugyan elsősorban az egyénre jelent veszélyt, főként idegen környezetben, ha például a gyermek táborokba megy, esetleg külföldre.

– Itthon éppen a jó átoltottsági arány miatt a nyájimmunitás is védi azokat, akik nem kaptak védőoltást, viszont külföldön találkozhat olyan kórokozókkal, melyek csak hazánkban nem tudtak terjedni. Romániában vagy Ukrajnában például jelenleg is kanyarójárvány van, oltás hiányában ezt például könnyen el lehet kapni, de Spanyolországban például 2015-ben huszonnyolc év után diagnosztizáltak torokgyíkot egy gyereknél, aki később bele is halt a betegségbe. Mindezt azért, mert a szülők nem engedték beadni a kötelező védőoltásokat – mutatott rá az oltásellenesség veszélyeire dr. Horváth Éva.

