A magyar költészetet népszerűsíti a miskolci klub

Az irodalmat, versmondást, éneklést kedvelő amatőr szép korúak a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház közösségének részeként első alkalommal tartották meg népes közönség előtt adventi és karácsonyi vers és prózamondó versenyüket.

– Hat éve vált ki a Miskolci Nyugdíjas Versmondók Klubja a Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klubból. A tagok számára a társas együttlét és barátság fontos érték, csakúgy, mint az olvasás és az irodalom szeretetének továbbadása, a költészet népszerűsítése, és a szabadidő tartalmas eltöltése – mutatta be a csoportot Szabóné Nagy Julianna klubvezető.

Sokan beneveztek

A szavalóverseny az adventi készülődés és a karácsony jegyében telt.

– Közel harmincan jelentkeztek nemcsak Miskolcról, de a megye több településéről: Encsről, Mezőcsátról, Nagycsécsről, Ongáról, Szikszóról és Tiszaújvárosból. Többnyire nyugdíjasok voltak az indulók, de a fiatal korosztályból is csatlakoztak hozzánk. Örömünkre szolgált, hogy egy hároméves kislány és egy hatéves kisfiú, unokák is részt vettek a versenyen. Az egyházi témájú versek mellett az adventi várakozás, a szeretet, érzelmek és a felkészülés élményei, gondolatai is elhangzottak, a magyar költők: Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila és Aranyosi Ervin, illetve Bari Gábor versein keresztül – adta tudtunkra.

Jövőre is megtartják

– A produkciókat szakmai zsűri – Bari Gábor költő elnökletével – bírálta el. Kiss Virág Ilona első, Holczreiter Antalné második, Kovács Ádám Máté harmadik helyezést ért el. Minden résztvevő emléklapot kapott, a helyezettek oklevélben, könyvjutalomban és könyvutalványban részesültek. A közönség olyan színvonalasnak ítélte meg az irodalmi műsort, hogy jövőre is szeretnénk megrendezni – hangsúlyozta a klubvezető.

ÉM-DA

