A Macik piros-fehér színeit az FTC zöld-fehérjére váltja

A 27 esztendős magyar válogatott kerettag két Mol-liga aranyérmet, Erste-­ezüstöt, valamint Magyar Kupa- és magyar bajnoki címet is szerzett a Macikkal. Szerepelt a Kontinentális és a Visegrád Kupa sorozataiban, utóbbi alakulatával második lett.

Muzsika a füleinek

– Emlékezetes három esztendőt töltöttem Miskolcon – mondta lapunknak a csupa szív támadó, majd így folytatta: – Érkezésem előtt voltak kételyeim, vagy inkább picit izgultam, ugyanis nem tudtam, hogy miként fogadnak majd itt, a borsodi megyeszékhelyen. Aztán nagyon kellemes csalódás ért, mert mindenki segített és támogatott, vagyis nem csupán szavakban tartottak igényt a szolgálataimra, hanem ezt tettekkel is kifejezésre juttatták. Dunaújvárosiként szerettem meg Miskolcot, a várost, és Borsod-Abaúj-Zemplént, a megyét. Az egész környezet és környék a szívemhez nőtt, akárcsak a csapat és a közönsége. Köszönettel tartozom a klub irányítóinak, a stáb tagjainak, a jégcsarnok személyzetének és persze a szurkolóknak, akik érzésem szerint végig igencsak kedveltek engem. Távozásom így különösen nehéz volt, de úri módon intettünk búcsút egymásnak Egri Istvánnal és a munkatársaival is. Az elnök úr azt közölte velem, hogy nagyon fontos láncszem voltam, szavai természetesen muzsikát jelentettek a füleimnek.

Új kihívás előtt

Pavuk Attila igent mondott a Ferencvárosi TC-nek, de a zöld-fehérek hívó szavát nem azért fogadta el, mert megelégelte a Jegesmacikat.

– Újfajta szakmai és családi okokból szerződtem a fővárosiakhoz – jelentette ki az energikus hokit játszó támadó. – Egy élsportoló időről időre új kihívásokra vár, új impulzusokra vágyik. Most nem egy már kész, azaz ­összerakott gárda – ilyen volt a DVTK Jegesmedvék együttese – fogaskereke leszek, hanem a zöld-fehéreknél egyfajta építkezés részeseként számítanak rám. Konkrét elképzeléseket vázoltak nekem a jövőjükről és terveik végrehajtásához kérték a segítségemet. Hiszem és tudom, hogy képes leszek beilleszkedni és az általuk elvárt teljesítményt is szállítani fogom majd. Az szintén a jövetelem mellett szólt, hogy közelebb leszek a szeretteimhez, hiszen Dunaújváros és Budapest között kevesebb időm megy majd el az ingázásra, mint Miskolc és Dunaújváros között. Két esztendőre írtam alá a ferencvárosiakhoz és ugyan ki tudja most, hogy szerződésem majdani lejártát követően hová és merre vezet majd az utam.

Jó szívvel gondol rá

Egri István, a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselője, így nyilatkozott lapunknak a csatár klubváltásáról:

– Pavuk Attila a DVTK Jegesmedvék alapemberének bizonyult az elmúlt években. Annak a közösségnek volt meghatározó tagja, amely sikert sikerre halmozott. A góljaival, határozott és kemény játékával a közönség egyik kedvence lett. Sajnálom, hogy a jövőben nem lesz velünk, de biztos vagyok abban, hogy új együttesében is kiemelkedőt fog nyújtani. Kívánom, hogy ismét sok siker részesévé váljon és továbbra is kulcsjátékosa legyen a magyar hokinak. Miskolcon és DVTK-nál mindig jó szívvel fogok, fogunk majd gondolni rá.

