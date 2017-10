A Macik a MAC Budapest ellen is diadalmaskodni akarnak

A miskolci hokinak a szezonban szintet kell lépnie.” Egri István

A hetedik forduló keretében 18 óra 30 perctől láthatják az érdeklődők a DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest összecsapást, amelyre sok nézőt várnak. A két gárda évek óta ádáz csatát vív egymással, s eddig a miskolciak javára billen a mérleg. A piros-fehérek szerdán este Zsolnán léptek fel a Visegrád Kupa negyeddöntője keretében, és 5-1-es sikerükkel jelentős előnyt gyűjtöttek a visszavágóra.

Koncentráltan

– Végig koncentráltan játszottunk, és sikerült megtartani a fókuszt lefújásig – mondta Mikael Tisell, a szlovákiai ­­meccs után. – A srácok minden utasítást betartottak, emellett csodálatos egyéni megoldásokat produkáltak: stabil volt a védelmünk, a kapuban pedig Adorján ismét kiválóan védett. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez csak az első mérkőzés volt, így készülünk a jövő heti visszavágóra, amelyen, reményeim szerint, szintén ilyen remek teljesítményt nyújtunk majd.

A svéd nemzetiségű trénertől megkérdeztük azt is, hogy milyen tervekkel vágnak neki a péntek esti, immáron ligarangadónak, és ezt a választ kaptuk:

– A MAC Budapest kétségtelenül jó csapat, nem véletlenül volt tavaly is a döntőben – osztotta meg gondolatait a svéd szakember. – Az eddigiek alapján idén is erős a csapat, játszottunk már egymás ellen egyszer, a Magyar Kupa-sorozatban, akkor sajnos alulmaradtunk. Pénteken azt várom, hogy a legutóbbi találkozásunkkal ellentétben erősen kezdjünk már az elején, és remélem, hogy szintén erős oldalunkat sikerül mutatnunk ellenfelünknek. Az első összecsapás mindig nehéz, de mi készen állunk a mérkőzésre.

Pozitív mérleg

– A MAC Budapest gárdájával szemben az elmúlt két esztendőben pozitív mérleget értünk el – jegyezte meg Tóth Adrián, a Macik csatára, aki nagy kihívásnak tekinti a rangadót. – A fővárosiaknak új csapata van, tele légióssal és honosított játékossal, ellenük mindig nehéz játszani. Persze ugyanezt mondhatom a liga bármelyik alakulatáról, így mindig odajutok, hogy hazai pályán, hazai szurkolók előtt a három pont megszerzése a legfontosabb.

Az idei szezonban még nem találkoztunk velük, ezért különösen fontos az első benyomás, vagyis az, hogy húzzuk be a találkozót. Ebben az esetben máris pozitív lesz a velük szembeni produkciónk, így nyomot hagyhatunk rajtuk. Ami pedig személy szerint engem illet: nem az a fontos, hogy elsősorban nekem menjen extra módon a hoki – jóllehet ez sem utolsó szempont –, hanem az együttes muzsikáljon harmonikusan és eredményesen.

A csapatról – az elmúlt hetek játéka alapján – véleményt formált Egri István klubelnök, a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselője is:

Eddig minden jó

– Mondtam a szezon előtt, hogy az idén a miskolci hokinak szintet kell lépnie, ez a szint pedig a nemzetközit jelenti. A Visegrád Kupa és Kontinentál Kupa olyan fontosak számunkra, mint az Erste Liga. A szlovák-magyar sorozat magas szintet jelent: az a célunk, hogy jussunk be a legjobb négy közé és az utóbbiban is szeretnénk menni egy kört – közben az Erste Ligában építkezhetünk. Szóval eddig minden jó és szép, a csapat dolgozik, miként az edzők és a fiúk is, keretünk pedig később még kiegészül, tovább erősödik.

