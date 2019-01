A listavezetőhöz látogat a Phoenix

Vásárhelyi Kosársuli – Tiszaújvárosi Phoenix KK (Hódmezővásárhely, szombat, 18.30)

Szendrey Zsombor, a Tiszaújvárosi Phoenix KK edzője: – Eddig, az idegenbeli meccseken nem termett sok babér számunkra, idáig csupán egy alkalommal tudtunk nyerni, az újpesti Megyeri Tigrisek ellen. Ráadásul most is olyan csapathoz megyünk, amelyik listavezető és otthon még veretlen. Ami még jobban nehezíti a munkát, hogy Pöstényi munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jönni és Szabó N. is félig sérülten fogja vállalni a mérkőzést. Mindezek mellett, ellenére felkészültünk a Vásárhelyből, de a cél a tisztes helytállás lehet, igaz, a sportban sosem szabad kizárni a meglepetést…

ÉM

