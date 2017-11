A levonulástól a szakvezető csípős üzenetéig

Az Északi csoport 12. fordulója keretében rendezett összecsapás, 3-1-es hazai vezetés után, a 85. percben ért véget. Farkas Zsolt játékvezető ugyanis – inzultálása miatt – félbeszakította a találkozót.

Természetesen tájékoztatást kaptam a történtekről.” Kurmai Zoltán

Rendőröket hívtak

Peknyó László, a Szirmabesenyő Sportegyesület csapatának edzője így emlékezett a történtekre:

– A vendégek már a meccs elejétől kezdve nem voltak jó viszonyban a játékvezetővel. A lúciak a bíró több ítéletét vitatták, és jellemző, hogy Farkas Zsolt még az edzőt is elküldte a kispadról. A botrány a 82. percben tört ki, egy szándékos szabálytalanság, majd az ezt követő kiállítás után. Az érintett játékos nekirontott a síposnak, „csetepaté” alakult ki a gyepen, erre a rendezők a pályára mentek. A tiszalúciak elhagyták a játékteret és a kiállított labdarúgó is eltűnt a pályáról. A vendégek edzője mondta, hogy jöjjenek le, én persze figyelmeztettem őket, hogy folytassák, kerüljék el a nagyobb büntetést. Még rendőröket is kellett hívni, és a kedélyek csak megérkezésük után csillapodtak le. Mi vétlenek vagyunk az eseményekben, és igazán sajnáljuk, hogy nem tudtuk befejezni a mérkőzést. A három pontot a pályán elért eredménnyel várhatóan mi kapjuk, de nem megyünk az illetékes bizottság döntése elé.

Elmennek a tárgyalásra

Végső Zoltán, a Tiszalúc Nagyközségi Sportegyesület együttesének szakvezetője ezt mondta:

– A találkozó eleve szokatlanul indult, hiszen nem a játékvezető igazoltatta a csapatokat, hanem a két asszisztens ment ide és oda. A dirigens már a meccs közben szóváltásba keveredett a csapatkapitányommal, Koczka Sándorral. Ettől kezdve méhkassá vált a pálya, volt, hogy jómagam is bekiabáltam, kérdőre vontam a játékvezetőt egy sárga lap miatt. Farkas Zsolt az első félidőben sem volt korrekt, ettől függetlenül a szünetben arra kértem a fiúkat, hogy ne foglalkozzanak vele. Ez megvalósult, hiszen kiegyenlítettünk. Aztán a bíró kiállította Glonczi Róbertet, mire a csereként beállt Radics Sámuel odament hozzá, és kérdőre vonta, erre számára szintén villant a piros lap. Kapitányunk, akit időközben le akartam cserélni, ugyancsak reklamált, közben pedig a fiúk közölték, hogy ilyen játékvezetés mellett nem hajlandók futballozni. Mondtam nekik, hogy menjenek vissza és játsszák le a hátralévő időt. Amikor eleget tettek a felszólításomnak, hallottam a hármas sípszót. Farkas Zsolt egyébként nem mutatta fel a piros lapot Koczka Sándornak, akit valószínűleg a lefújás után állított ki. Elnökünk, Fónagy László leírta és beküldte a történtekről a véleményét az MLSZ megyei igazgatóságának és azt kérte az illetékesektől, hogy a játékvezetőt – akinek nem ártana, ha tanulna egy kis pedagógiát – is idézzék be a fegyelmi tárgyalásra, amelyre mi valamennyien elmegyünk. Nekünk annak idején soha, semmilyen afférunk nem volt a Közép csoportban, de amióta átkerültünk az Északba, azt érezzük, hogy innen ki akarnak utálni minket, így mások teszik tönkre azt, amit felépítettünk.

– Kolodzey Tamás –

Kivizsgálják a történteket

Mivel Végső Zoltán lapunkban üzent Kurmai Zoltánnak, az MLSZ megyei igazgatósága játékvezetői bizottsága első emberének – idézzük: „tesztelje a játékvezetőit, mert így megszűnik a szövetsége” –, felhívtuk az országos jb elnökségi tagjaként és NB I-es ellenőrként is dolgozó sportvezetőt.

– Természetesen tájékoztatást kaptam a Szirmabesenyőben történtekről. Az ügy kivizsgálását az igazgatósággal közösen tesszük meg.

A jb-elnök arra a kérdésünkre, hogy évente hányszor tesztelik tagjaikat és milyen fizikai, valamint elméleti vizsgáknak kell megfelelniük azoknak, akiket a bajnoki meccsekre delegálnak, Kurmai Zoltán nem kívánt válaszolni, hiszen mint elmondta:

– Ezzel a megye labdarúgóéletében mindenki tisztában van.

