A levendulás kép a sláger

Budai Istvánné Jolika tősgyökeres abaúji lokálpatrióta, akinek élete kitűnő példa arra, hogy sose késő új, kreatív tevékenységekbe kezdeni. Aktív éveiben óvónőként és pénzügyi szakemberként dolgozott, és amikor csak tehette, hódolt hobbijának, különböző képzőművészeti kiállításokra látogatott. Varrt, öltött, hímzett, hurkolt, rengeteg kézimunkája emlékeztet erre a korszakra. A hivatás, a család és a házimunka lekötötte energiáit, miközben csodálattal tekintett a művészvilágra, leginkább a gobelinek ejtették ámulatba. Úgy vélte, ehhez az alkotási módhoz tengernyi idő, feszült figyelem és türelem szükséges, ezért eldöntötte: ezzel fog foglalkozni nyugdíjas éveiben.

Minden nap öltöget

– A gobelin olyannyira az életem részévé vált, hogy nem telhet el nap, hogy kezembe ne vegyem az öltögetnivalót. Egész évben folyamatosan adódtak az alkalmak, hogy egy-egy szép alkotással örvendeztethessem meg családtagjaimat, barátaimat. Az idei sláger a levendulás, mediterrán jellegű tájkép, ezek a legnépszerűbb műveim, de örömmel próbáltam ki a mai modern témájú női ábrázolásokat is – magyarázta Jolika néni.

– A gobelinnek több fajtája van, előfestett és leszámolható, normál és tű öltés sűrűségben. Én az előfestett képeket szeretem inkább, a gyönyörű festményreprodukciókat, ismert művészek alkotásait. Nagy kedvenceim közé tartozik Alfons Mucha szecessziós sorozata, de szívesen készítek a klasszikus mellett trendi, modern alkotásokat is. Leginkább normál öltéssel dolgozom, de készültek már tűalapú képeim is. Ez az aprólékos munka teljesen leköti a figyelmem, és minél inkább rutinszerűen öltögetek, annál inkább ráébredek, hogy mindig van hová fejlődni. Egy 20-szor 20 centiméteres kép nagyjából 40 000 öltéssel készül el – avatott be minket a kulisszatitokba az abaúji alkotó.

Doppingol és megnyugtat

Doppingol, ugyanakkor nyugalommal is eltölt az alkotás, ez a kettősség határozza meg a művészi életemet, és remélem, még sokáig hódolhatok ennek a szenvedélyemnek a magam és mások örömére – tette hozzá.

A szépkorú művész azt is elárulta, eladásra, megrendelésre sose készített képet, ajándékba viszont már rengeteg alkotást adott. Családi és baráti köre után idén szülővárosát is meglepte, az abaúji településnek ajándékozta a Szikszó címerét ábrázoló gobelint, a helyi könyvtárnak pedig a Leh­ner Ella festőművész egyik munkájáról mintázott Bagoly című képet készítette.

ÉM-JA

