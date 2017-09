A létszámhelyzetről és a jövedelemről tárgyalni fognak Miskolcon

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) tartott tegnap megyei értekezletet Miskolcon, amelyen a KASZ elnöke, Dr. Sáling József is részt vett.

Kongresszusra készülünk, és ez az értekezlet szakmai felkészülés az őszre is.” Dr. Sáling József

– Kongresszusra készülünk, és ez az értekezlet szakmai felkészülés az őszre is, az előttünk álló bértárgyalásokra – nyilatkozta lapunknak Dr. Sáling József. – Izgalmas a helyzet a szakmában, hiszen szakmunkás minimálbér-emelés lesz, a mostani bruttó 161 ezerről felmegy ez az összeg 181 ezer forintra.

Ugyanakkor Dr. Sáling József szerint „felzavarta a kedélyeket” a Tesco-sztrájk azzal, hogy lehet-e komolyabban követelésekkel fellépni.

– Egy normális bértáblát kell kialakítani! Ráadásul két év alatt jelentősen, 40 százalékkal nőtt a szakmunkás minimálbér, aminek az lett a következménye, hogy a cégek úgy spóroltak, hogy leépítették a létszámot – mondta a KASZ elnöke. – Akik maradtak a szakmában, azok nagyon leterheltek, sokszor 2–3 ember munkáját végzik, ami feszültséget okoz. Ez volt a Tesco-sztrájk fő oka is. A létszámról és a jövedelemről tárgyalni kell és arról, hogy mi lesz az év hátralévő részében, mert jön a karácsony, nagyobb lesz a forgalom.

Lehet-e számszerűsíteni, hogy hány ember hiányzik a kereskedelemből? – kérdeztük.

– Van olyan bolt, ahol nem hiányzik, ám az üzletek nagy többségéből igen – fogalmazott Dr. Sáling József. – A hiány 10 és 30 százalék között van, mindenütt van általános létszámhiány. Ezt nem lehet csak nyugdíjassal vagy diákkal pótolni. Nem is azzal van gond, hogy nincs ember, hanem inkább a cégek spórolnak, nem vesznek fel embert. Ki kell verekednünk, mert a mainál több embert kell alkalmazni.

– ÉM-JLI –

Nagyok a területi bérkülönbségek is

Dr. Sáling Józseftől megtudtuk: a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 80 cégnél van jelen a kereskedelemben, ami közel 15 ezer szakszervezeti tagot jelent jelenleg. Felvetettük: az országrészek közötti bérkülönbségek miként küszöbölhetőek ki?

„A bérzónákat nem azért alkalmazzák, hogy kevesebb is elég, hanem többet is fizetnek: ez a Tesco esetében közismert. A cég eleve megemelte a szakmunkás minimálbért 15 ezer forinttal, és ad terület alapú kiegészítést Budapest agglomerációjában és az M1-es autópálya vonalán, amivel 192 ezer forint a minimálbér. 31 ezer forint nagy különbség! A három bérzónából szeretnénk – a borsodi régió a legrosszabban van –, ha egy lenne a közeli jövőben, de a cégeknek is lépni kell, hogy a magasabb béreket ki tudják fizetni.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA